泳兒夠耐性少發脾氣 李幸倪自封斷食達人 挑戰性感極限 (16:55)

泳兒昨晚（6日）性感打扮現身港台《十大中文金曲頒獎禮》，並奪得3個獎，跟鄭欣宜平分秋色。泳兒形容開場第一個攞獎及表演，不明為何會慌張，其實自己入行不短日子，可能現場感覺似打仗，沒機會思考，但憑《葉落冰川》 得獎好開心，因為一直好期待呢首歌得到認同。

入行17年的她首奪十優歌手和商台叱咤樂壇女歌手銀獎，她說：「好開心，等久一點都不緊要，代表只要不放棄就會達到，令我更清晰行落去要有耐性，我是一個幾有耐性的人，好少發脾氣，覺得發脾氣會令事情變得更差，忟憎時偏向講道理，會歇斯底里講道理。」

李幸倪以貼身透視裝現身港台頒獎禮，大賣性感，她笑言造型師選定這套衫，自己也識做：「為了要靚，我斷食了3日，過去3天只飲水為生，（有沒有見暈？）沒有，我ok，一向是斷食達人，這方面好有經驗。（有沒有擔心演唱時泄春光？） 件衫好有安全感。」

她笑言加盟英皇後推出第一首歌《Dum Dum》就得獎，加上這晚衣著打扮受到好評，感到鼓舞，為她加大信心，以後可以挑戰性感極限：「無論音樂和各方面都希望試多點新事物，好願意走出舒適圈，接受挑戰，新公司同事令我感受到熱血和齊心，粉絲又好支持我，我覺得好幸運，未來會再努力爭取好成績，向攞女歌手、金曲獎進發，也要Keep住靚，希望有進步。」

（即時娛樂）