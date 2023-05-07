MC免聲帶再過勞 跟老師學唱歌 陳柏宇讚大女乖巧惜妹妹 (17:33)

MC和洪嘉豪昨晚在慈善音樂會同場，2人在港台頒獎禮齊獲獎，MC有出席領獎，但洪嘉豪有工作在身而缺席。（林蘊兒攝）

MC張天賦昨晚（6日）在灣仔出席慈善音樂會，獻唱3首歌，獲一大班「賦二代（粉絲暱稱）」撐場，MC完成年初紅館個唱後，放假旅行休息一段時間，近期重拾工作，包括推出新歌《花海》，及準備拍電影。MC拒透露新戲內容，只表示有突破和挑戰性，角色與自己特質和個人故事有點近似。

早前MC自爆舉行紅館個唱後，聲帶出現問題，經過休息後，現已沒大礙，他說：「我自信已返回來，也有跟老師學習唱歌練聲，避免聲帶再度過勞，暫時未知今年內還有沒有大型騷，要等公司安排，大家可以慢慢期待。」

壓軸出場的陳柏宇（Jason），提起兩個寶貝女兒即甜笑，Abigail榮升大家姐後很疼惜妹妹，常幫手抱BB、餵奶和掃風。他說：「找師傅幫手為細女改名，取名陳星晴Audrey。由百多個選擇中揀出來，覺得此名簡單又浪漫。她胃口不大，食少少奶都可以瞓到6個鐘，反而我每日瞓7小時都不夠，又會陪太太一齊做運動修身。」

提到MIRROR成員柳應廷與李駿傑，最近亮相日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT），合唱《人類群星閃耀時》，是繼Jason後，再有香港歌手現身該頻道。Jason認為是好事，不敢說自己有份帶動，或為樂壇作出貢獻，只是開心可以參與不同工作。

不過，亦有網民指該頻道是「有錢便可以上」，他即反駁：「如果是真的，好多人都可以上去啦！這些留言帶攻擊性，或者是hater所為，所以任他講，不必理會亦不會感不開心。」

（即時娛樂）