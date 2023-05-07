台星婁峻碩5.10在港開騷 跟Tyson Yoshi蒲吧冇飲酒齋喝水 (18:12)

SHOU坦言見到有那麼多粉絲到場支持，感動得想喊。（鍾一虹攝）

婁峻碩跟老友Tyson Yoshi蒲吧，但2人沒有飲酒，只喝水聊天。（鍾一虹攝/Ig圖片）

台星婁峻碩（SHOU）今天（7日）到尖沙嘴出席《BOARDING》個人演唱會香港場簽名會，吸引200粉絲到場支持。SHOU本月10日假旺角麥花臣場館開騷，他表示心情開心又緊張，相隔一段時間沒開個唱，體力和記歌詞都是大挑戰，目前正努力練習。

SHOU自言跟香港好有淵源，因此揀為巡迴個唱第一站：「我有首歌描述帶家人飛到海外開演唱會，MV就有採用了我和家人以前來港的生活片段。」

SHOU坦言見到有那麼多粉絲到場支持，感動得想喊，一定會在個唱中安排更多互動，並且展現Hip Hop和爆炸力回饋粉絲。老友Tyson Yoshi自爆會擔任其個唱嘉賓，SHOU稱非常感謝他，到時2人會合唱，至於會否脫衣騷肌？他笑說：「若果我在台灣會脫，但香港已經有Tyson Yoshi了，昨晚我們去酒吧聚會，大家都顧及健身狀態和工作，沒有飲酒，一起飲水聊天，我問他是否又變壯了？我好緊張，所以來港前一直有健身。」

他稱今次偕家人和女友來港，但自己行程緊湊，個唱翌日又趕回台灣工作，未能跟Tyson Yoshi周圍逛，感到可惜和無奈，他說：「幸好來港後有吃多士、海南雞和港式小菜，稍後也會跟五堅情隊友再來，我好喜歡香港美食，一定會經常來。」

（即時娛樂）