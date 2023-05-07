《鬼家人》合體謝票 許光漢林柏宏曬廣東話冧「老婆」 王淨性感露背搶鏡 (18:39)

問林柏宏可想跟星爺合作？他表示這是當演員的其中一個夢想，自言在喜劇方面，從小受到對方很多作品的薰陶和影響。（劉永銳攝）

台星許光漢、林柏宏和王淨主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，上周在港上映叫好叫座，3位主角今天（7日）聯同監製金百倫，到戲院出席香港媒體見面會。

3位主角入鄉隨俗講廣東話，許光漢最搞笑，講完「好開心見到大家」後便口窒窒，轉回國語說：「算了，太難了！」林柏宏用廣東話說看這套電影「會笑、會喊、會感動」；王淨表現含蓄，她說這是一套非常有愛的電影，希望大家分享給身邊的朋友，之後害羞地用廣東話說：「唔該！」到3人各自影單人相時，站在一旁的許光漢即場向主持學廣東話，見王淨曬出大露背時大呼：「影『後』」；又讚林柏宏：「靚仔、靚仔！」十分鬼馬。

受訪時，許光漢對於電影在香港有不俗的票房成績感到開心，他聽說這兩天票房變得更好，現在已有900萬，希望票房能去到1500至2000萬。問到若達標，會否脫衣服騷肌報答香港粉絲？許光漢笑指在電影裏面已脫到沒有東西可以再脫，所以靠林柏宏；林柏宏笑指他騷肌，大家看了不一定會很開心，寧願學多幾句能令大家開心的廣東話；王淨笑指她不能脫衣服，更將騷Body的任務推給該片導演，稱對方在拍攝時，已很想騷身材。

談到昨天（6日）到港便連踩多場謝票活動，許光漢不覺得累，因看到戲院全院滿座，大家很熱情，很真誠，令他非常感動。笑問有被香港「老婆」的熱情嚇到嗎？許光漢笑言不會，指林柏宏也有很多「老婆」，王淨也多了很多「王先生」。

林柏宏日前在社交平台推薦周星馳（星爺）欣賞《關》片，引來星爺搞笑回覆：「為什麼不請我看首映？」林柏宏直言看到後，已立即請電影公司想盡辦法聯絡到星爺，若對方有機會入戲院看這套電影，是他人生一個成就和榮幸。可想跟星爺合作？林柏宏直言這是他們當演員的其中一個夢想，自言在喜劇方面，從小受到對方很多作品的薰陶和影響。

談到王淨在主演台劇《人選之人—造浪者》中，與戴立忍有大膽牀戲，更背部全裸示人，引起網民熱議。她說最近忙其他事情，沒有太留意，但劇集出來大家喜歡都很開心。拍攝時尷尬嗎？王淨說：「還好，只是做演員的本分。（男友曹佑寧有看？）不曉得，因他也正忙著工作。」

（即時娛樂）