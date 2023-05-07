一舞傾城｜陳法蓉相隔6年再拍無綫劇 姚子羚演見習媽媽生 (19:30)

左起：姚子羚﹑陳法蓉和蔡潔在劇中各有故事。（大會提供）

由陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、唐文龍、關楚耀、高鈞賢、何浩文、鄺潔楹、傅嘉莉及李嘉等合演的劇集《一舞傾城》，將接棒《法言人》由5月15日起，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。

《一舞傾城》以80、90年代盛極一時的舞廳作背景，故事圍繞當中最火紅的夜總會萬國城發生，一班來自不同年齡和階層的女生於萬國城相遇成為好姊妹，眾人一同經歷了人生的高低，培養出深厚姊妹情。

陳法蓉飾演的沙律是「高貴皇牌媽媽生」，對屬下「囡囡」有情有義，當好姊妹遇到困難時，沙律永遠第一時間衝出來擋，霸氣十足。現年56歲的陳法蓉保養得宜，劇中以多套Bling Bling晚裝現身，身材弗爆，今次亦是她相隔6年再拍無綫劇。

姚子羚飾演的Michelle是「超班警花卧底」，身為警花的Michelle為查案混入萬國城做見習媽媽生，子羚將再度大顯身手，更有一個打幾個的動作場口。蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」，樣靚身材正的她，是萬國城最有名的「金魚」（即眼看手勿動），惟她同時亦是一名戀愛腦，更因被渣男欺騙才做舞小姐。

陳星妤飾演的KK是「萬國城最後一個處女」，首次演出重戲分角色的陳星妤，劇中除了破格演出，還會以不同造型現身，包括學生妹、純純小雲Look、性感晚裝等。鄺潔楹飾演的細細粒和文凱玲飾演的Money，前者古靈精怪愛做戲欺騙男人，後者則是爛賭過氣女神，但兩人同屬義氣仔女。

（即時娛樂）