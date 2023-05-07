CHILL CLUB頒獎禮｜駱振偉飛英國親手頒填詞人獎 黃偉文︰會繼續努力寫大家需要嘅歌 (21:35)

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今晚舉行，席間公布4個幕後大獎得主。「年度作曲人」是徐浩、「年度編曲人」是Ariel Lai及黃兆銘、「年度監製」是T-Ma及王雙駿，「年度填詞人」則跟去年一樣由黃偉文（Wyman）奪得。ViuTV特別派駱振偉飛到英國倫敦，將獎項交到Wyman手上。

Wyman接過獎座後一臉感動，他說︰「首先好多謝ViuTV嘅同事，佢哋不遠千里嚟到倫敦頒呢個獎畀我。其實佢哋唔使咁做，不過能夠將香港嘅溫暖帶嚟畀我，呢件事令我好感動，好多謝佢哋。記得去年係CHILL CLUB嘅頒獎禮裏面，我攞呢個『年度填詞人』嘅時候，我講過話嚟緊嘅日子想做一個實驗，一個不在現場嘅填詞人，究竟點樣用佢嘅作品，喺遙遠嘅地方去表達佢對屋企嘅愛。依家事隔一年，我邀請大家嚟同我一齊做個中期檢討，可以聽番我過去一年嘅歌就幫到手。其實我從來冇諗過要做填詞人，喺90年代初嘅時候，我畢業於中文大學嘅社會工作系，社會工作嘅意思即係幫人，所以畢咗業之後嗰30幾年，其實有件事我一直耿耿於懷。因為我覺得我享用咗社會嘅資源，但好似喺呢段日子入面，我冇真係從事過任何相關幫人嘅專業。直至到最近，有時候我喺街度見到啲廣東歌嘅樂迷，佢哋會走埋嚟同我講，佢話『你嘅作品幫到我』。」

Wyman說到此時一度哽咽，他繼續說︰「呢件事，令我有好重要釋懷嘅感覺。其實我想話，我要多謝你哋先至真，因為你哋賦予咗我職業生涯一個好重要嘅意義，你哋畀我知道過去幾十年，我嚟到呢個世界係做乜嘢，所以喺嚟緊嘅日子，無論我喺邊度，只要廣東歌需要我，我都會繼續努力去寫一啲大家需要嘅歌。每一次我聽住Demo，拎起支筆，我都係掛住你嘅，多謝大家﹗」

入行18年的徐浩發表感言時公開多謝女朋友，說他每次寫不出歌時，女友都會鼓勵他，讚他是最叻的，一定會寫到。

（即時娛樂）