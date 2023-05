CHILL CLUB頒獎禮｜盧瀚霆連續2年力壓姜濤奪男歌手金獎 (23:27)

next

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今晚舉行,「年度男歌手」的金、銀、銅獎均由MIRROR成員奪得,金獎是連續兩年得獎的盧瀚霆(Anson Lo)、銀獎是姜濤、銅獎是陳卓賢(Ian)。

Ian台上多謝MIRROR、在音樂路上幫過他的人,以及一直支持他的朋友仔,稱這些支持是他用心做音樂的一大動力。姜濤除了多謝公司及粉絲外,亦逐一多謝MIRROR 11位兄弟,並罕有地公開對他們說出心底話。他談到Anson Lo時指稱知道外界常將他們比較、兩人的支持者又常起爭拗,但他公開對Anson Lo說:「I Love You」。

Anson Lo在台上說︰「好多謝每一位陪伴我行嘅所有觀眾、所有神徒,好多個晚上,其實自己都好大壓力,好怕會令到大家失望。我嘅工作好繁忙,又要犧牲好多嘢,但係有你哋繼續陪住我,我覺得好幸福。我想同爹哋媽咪講聲,對唔住,因為我近排比起以前更加少喺屋企食飯,知道你哋好擔心我嘅作息,我好多謝你哋嘅體諒。你哋今朝嘅message『We will always ready for you』真係好sweet﹗知道你哋睇到我拎呢個獎,我會令到你哋好自豪,所以好多謝你哋。最後要多謝MIRROR嘅每一位兄弟,啱啱姜濤講嘅外界紛爭、比較,我哋冇辦法去停止任何嘢,知道呢樣嘢係永遠一定存在,不過冇嘢阻擋到我哋12個一齊嘅力量,所以無論報紙點寫,無論網上任何一個留言點樣寫,我哋都只會一樣繼續努力,所以每一個唔真實嘅評語想去分化我哋12個人,我哋會繼續用我哋嘅表演同你哋講,我哋永遠都係MIRROR﹗」

