CHILL CLUB頒獎禮｜姜濤向MIRROR兄弟剖白心底話 (01:04)

姜濤今晚在《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》上奪得「年度男歌手銀獎」，他在台上多謝公司及粉絲之餘，亦公開多謝MIRROR 11位兄弟，對他們說出心底話。姜濤先對楊樂文（Lokman）說︰「我記得頭幾年我哋有好多好多內部問題，經過《調教你MIRROR》，Lokman你好努力成為隊長，多謝﹗」之後輪到邱傲然（Tiger），姜濤回憶兩人雖然曾在《調教你MIRROR》中承諾每天講50句說話，惟之後仍然可能每天只講到1句。他說︰「不過，我知道你好有才華，繼續加油﹗」

談到李駿傑（Jeremy），姜濤說︰「你係我哋最surprise嘅一個人。老實講，我喺《全民造星》時冇太留意你，但係我哋咁多個成員之中，你係進步得最多最多嘅﹗」姜濤表示他每次找王智德（Alton）都是傾無聊事，但知道Alton一直渴求有表現自己的機會，相信他總有一天會做到。說到曾被經理人花姐（黃慧君）批評是「隱形人」的陳瑞輝（Frankie），姜濤直言︰「其實我同Tiger可能有1句，但同Frankie可能1句都冇，但我知道你好努力搵緊自己嘅目標，相信你比《調教你MIRROR》時更清楚自己嘅路。」

姜濤取笑江𤒹生（AK）脾氣照舊，但知道他一直很努力成為MIRROR的副隊長，因此十分尊重他。輪到好友陳卓賢（Ian），姜濤深情地說︰「Ian，I love you﹗我proud of你值得擁有嘅一切﹗你攞獎，我好開心﹗」姜濤之後對邱士縉（Stanley）說︰「Stanley，我知你好想成為一個演員，知道你演戲嘅熱誠比在場咁多位多，相信你會成為一位好演員﹗」

輪到柳應廷（Jer），姜濤說︰「我知你好想做好自己嘅音樂路，對自己音樂路好堅持，要繼續堅持，因為我都係咁嘅人。」坐在Jer身旁的呂爵安（Edan）此時一直示意姜濤快點說他，姜濤亦順其要求說︰「Edan，你係一個非常全能努力嘅藝人。MIRROR入面，我第二佩服你﹗」最後輪到盧瀚霆（Anson Lo），姜濤表示︰「Anson Lo，我知道外界成日將我哋比較，知道我哋好多支持者好多時因為我哋有好多爭拗，但我從來冇理呢啲事。我想講，我真心由《全民造星》第一日開始，雖然我哋經歷過好多誤會，但我都係永遠最信你，你知㗎，I love you﹗」

（即時娛樂）