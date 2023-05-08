姜濤當眾「示愛」 盧瀚霆嗌肉麻 憶《調教你MIRROR》點滴 (15:15)

Anson Lo表示他和姜濤經歷很多事情，當刻回想起《調教你MIRROR》他和姜濤攬在一齊玩遊戲，攬完兩個都喊到黐線。（鍾偉茵攝）

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》昨晚（7日）圓滿結束，各獎項塵埃落定。男團MIRROR成為大贏家，團獎連個人獎共掃7獎，盧瀚霆（Anson Lo）連續兩年擊敗隊友姜濤，贏得「年度男歌手」金獎；屈居亞軍的姜濤，甚有大將之風，感性地逐一向11位隊友發表「兄弟宣言」，其間還向金獎得主Anson Lo當面「示愛」。

受訪時，隊長楊樂文（Lokman）對於MIRROR蟬聯組合金獎感到開心，說在ViuTV攞獎特別溫馨，獎項都是其次，感覺像做節一樣。談到MIRROR過去一年不易行，今次再獲金獎感覺是否不同？Lokman表示這一年感覺特別深，他們會繼續學習，學多些新事物，學多些方向去面對各種問題，努力向前行。談到全員缺席港台頒獎禮？Lokman透露港台曾聯絡過他們，但實在夾不到時間，又不想零零丁丁欠誠意，要去就全隊去，希望有機會全隊出席。

問到姜濤在台上為何突然感觸，向11位成員逐一訴心聲？他表示都是心底話，但平時私下不會無端端這樣說，所以想借機會向每一位隊友說多謝。笑問成員聽到姜濤這樣說，有否被嚇到？Lokman笑指替製作組緊張多一些，看著台下的超時提示由細圈到中圈，再到大圈，他說：「但都感動，你（姜濤）這樣沒準備下，無端端情感攻擊，大家都嚇一跳，因為他平時很少說話，一來就這麼重份量，我都要消化一下。」有沒有人被感動到眼濕濕？呂爵安（Edan）第一個衝出來笑說：「我喊晒啊！」

獲兩大獎的Anson Lo表示心情很複雜，加上姜濤一番說話令他更激動，他說：「覺得我們MIRROR已出道第5年了，近來好似遇到很多挫折，工作上除了《12怪盜》外，大家又經常分開工作，這個頒獎禮好像相隔很久，我們12個人再一次正式公開表演，很感動。」

談到姜濤在台上向他「表白」，Anson Lo笑言覺得很肉麻，因很少聽到有人公開向他表白或表露心聲，他說：「我記得他當時skip了我，到壓軸再講，當時有一種好像抽獎的感覺，但I love you back，man！」

Anson Lo表示2人經歷很多事情，當刻回想起《調教你MIRROR》他和姜濤攬在一齊玩遊戲，攬完兩個都喊到黐線，他說：「我記得我當時在他耳邊說，我們一齊經歷了很多事，要一齊加油，這5年大家好像知道對方辛酸，但又好少在社交平台說出來的感覺，多謝你。」Ian笑說姜濤也有跟他說「I love you」，成員即起哄指you是「大家」的意思，姜濤笑言：「大家明就得啦。」

問到此舉是否有感雙方粉絲鬥得太犀利，所以想出面講清楚大家沒有不和？姜濤直言外界對MIRROR內部有很多謠言，所以就當是宣傳歌曲，因全部都是「Rumours」。Anson Lo表示雖然講到口臭，但呼籲大家不要被網上風向誤導，以為他們12個經常鬧交，他說：「12個人意見不合一定有，但我們其實會開很多會，有很多溝通，就算私底下有何不開心，都會拿出來說，大家不用過分憂慮。」

（即時娛樂）