黃秋生控制飲食 籌備舞台劇致心跳急促 靠針灸調理身子 (16:22)

黃秋生自言有血壓高問題，近年開始控制飲食，少吃澱粉質、牛肉和肥肉，加上家人比他吃得更清淡，故他很少機會親自下廚。（鍾偉茵攝）

黃秋生、陳俞希（Hailey）、梁祖堯（阿祖）、蔡瀚億、趙學而、徐天佑、湯駿業，今天（8日）到銅鑼灣出席食店開幕禮。

年過60歲的黃秋生自言有血壓高問題，近年開始控制飲食，少吃澱粉質、牛肉和肥肉，加上家人比他吃得更清淡，故他很少機會親自下廚，經常會外出用餐，沒想到最近在飯局中，認識到一位中醫，說服他針灸去解決身體毛病，秋生說：「最近忙於籌備舞台劇，有好多對白要記，考驗記憶力，早幾日做到心跳急促，我好怕針，但終於去試針灸，針灸後瞓得好好，精神狀態變好了，都想再睇中醫調理身體。」

秋生最近同時在籌備7月書展推出回憶錄，分享成長點滴和入行故事， 至於書裡會否記載愛情篇和家庭篇？他笑笑口說：「得罪人的事不會做，我家庭生活好悶喎!」他又提到8月會舉辦個人相片回顧展，邀請葛民輝負責展覽設計工作。

愛吃的Hailey透露近年儲了很飯腳團朋友，更經常一起慶祝生日：「趙學而都變了我飯腳，但好似強尼、阿祖這些大忙人，約食飯要約1個月。」她笑言年過30歲要注重保養，食完大餐會勤做健身和瑜伽。單身的她有沒有叫飯腳介紹筍盤？她說：「有，有結交過，現在也有了解中，但我不敢講太多，若下次被追問幾時結婚生仔，怕嚇走身邊異性。」

Hailey又稱曾跟節目拍擋阿祖和蔡瀚億談過合資開食肆，但因為擔心會蝕本執笠：「阿袓第一個說沒可能，因為他愛請人食飯，而我就驚飲晒公司的酒，蔡瀚億計數叻都未必處理到盤數。」

（即時娛樂）