Kent哥返無綫拍劇跟後輩學習 蕭正楠首演爸爸角色 跟冼靖峰做「父子」 (17:18)

羅毓儀透露其角色是辦公室裏的可愛萬人迷，有很多觀音兵。（陳釗攝）

鄭則士再返無綫拍劇，他表示除了有好劇本外，還有好的演員配搭；蕭正楠和冼靖峰在劇中演「父子」。（陳釗攝）

鄭則士（Kent哥）、蕭正楠、樊亦敏、傅嘉莉、羅毓儀及冼靖峰（Archie）等，今天（8日）為無綫新劇《神耆小子》（暫名）試造型。Kent哥謙稱今次抱跟後輩學習的心態拍劇，受訪時他表示打動他回無綫拍劇的原因，除了有好劇本外，還有好的演員配搭，當中阿蕭和樊亦敏之前未合作過，又有小鮮肉，加上他《街坊財爺》之後，都有好幾年沒拍劇。

有傳他因患上糖尿病要減產？Kent哥否認，並笑言有糖尿病反而要增財掙錢醫病，問到現時身體狀况？他中氣十足地說：「身體唔好就返唔到嚟拍劇喇！」Kent哥透露在96、97年已有此病，每日要吃一粒藥，平日也控制血糖，但不會因為有病，而向劇組提出不捱夜要求，不想因私事影響拍攝進度，他說：「我一向唔怕辛苦，唔辛苦邊得世間財？現在只要適合就會拍。」

阿蕭和傅嘉莉劇中飾演舊情人，暫時劇本未有親熱戲，阿蕭笑指如果是Kent哥和樊亦敏有親熱戲，反而有睇頭，現在興重口味。他表示自細看Kent哥作品長大，今次能與對方合作演鬥氣冤家，感到很難得，希望有多些喜劇元素；同時還有Archie演他的養子，今次是他首次挑戰爸爸角色，並笑言：「冇所謂，咩都試下啦！我現實生理上都生得出佢。」

羅毓儀透露其角色是辦公室裏的可愛萬人迷，有很多觀音兵，唯獨收服不到Archie。Archie稱與羅毓儀由歡喜冤家開始，後來才成為一對。問到二人可有親熱戲？Archie稱劇本還未寫到，想不想有？他笑說：「又冇乜話想唔想，最緊要配合劇情。」

（即時娛樂）