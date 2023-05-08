肥媽李鼎｜最貴一餐飯埋單70萬 肥媽投資失利全因衰多口？ (17:29)

節目中曝光了鼎爺年輕時的爆肌相，健碩腹肌粒粒分明，相當吸睛。鼎爺和肥媽還自揭跟已故賭王何鴻燊的淵源。（大會提供）

無綫飲食節目《肥媽李鼎》今晚（8日）播出第7集，主題是「富貴如浮雲」，肥媽透露食過最貴一餐飯，埋單要70萬，她說：「淨係個頭盤，每人一碗粥都要24萬，當然唔係我畀啦！」游游（游嘉欣）和鼎爺（李家鼎）即好奇追問到底吃了什麼，肥媽說：「鰻魚苗熬粥，好似蝌蚪條尾長少少咁，我即刻問可唔可以唔食畀番1萬銀我！」

游游之後重提肥媽投資失利，損失數千萬的事情，肥媽大方回應：「記得當時就係喺呢度拍緊嘢，我煮緊嘢時，秘書同我講話個股價由8蚊跌到8個仙，我直頭企咗喺度，但我都有煮埋佢，唔通停晒手唔做咩？」

肥媽承認當時心情低落，她續說：「嗰時我把口衰，話有幾千萬喺個袋度，可以退休，點知一講退休呢兩隻字就玩你喇，所以我以後唔講退休！」肥媽續指當時將股票套現後，還剩餘200萬，但她竟然給了同樣跌落谷底的老友解燃眉之急，有情有義。

鼎爺自揭曾有機會做「李小龍第二」，他說：「70年代頭，同美國嘅華納兄弟簽咗3套戲，仲已經落埋訂，我心諗今次發達喇！」惟後來出現突發事件，令鼎爺進軍荷里活夢碎。肥媽聞言即忍不住指若當年計劃成功，鼎爺會比周潤發及成龍，更早打入荷里活，鼎爺聞言感嘆謂：「真係食咁多着咁多，整定嘅！」

明晚（9日）播出的第8集，主題是「我的威水朋友」，鼎爺大談好兄弟李小龍的飲食習慣，他說：「佢食得好健康，每食一樣嘢都計過晒，牛肉少食，豬肉一年都唔會食一、兩次。」鼎爺還即場炮製李小龍都吃過的「涼拌麻香雞絲粉皮」。節目中更曝光鼎爺年輕時的爆肌相，健碩腹肌粒粒分明，相當吸睛。

肥媽問游游喜不喜歡大隻佬？游游自爆最愛「隱性肌男」：「我鍾意穿衣顯瘦，脫衣顯壯，即係着咗衫唔覺有6舊腹肌，一除衫就wow嗰啲。」肥媽和鼎爺原來與已故賭王何鴻燊甚有淵源，兩人異口同聲大讚何生為人幽默，肥媽說：「我好鍾意佢講嘢好有味道，佢話：『我都幾十歲喇，但我都生咗17個仔女，人哋就話我犀利，咁我又唔覺得。』幾有型呀講得！」

（即時娛樂）