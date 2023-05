吳嘉龍喪父後發聲 公開父子對話 爆爸爸吳耀漢曾企圖輕生 (17:46)

著名影星吳耀漢上月10日傳出死訊,享年83歲,消息獲其外籍妻子Susan證實。吳耀漢喪禮今天(8日)假紅磡世界殯儀館舉行,明天進行大殮及告別儀式。吳耀漢生前受健康問題困擾,曾因心臟血管栓塞做手術,及後嚴重腎衰竭,只剩約一成腎功能,需要每日洗肚4次,聽力亦衰退,只餘約三成要戴助聽器。

吳耀漢兒子吳嘉龍昨天(7日)在Ig貼出和父親的合照,並以英文分享父子過去的對話。吳嘉龍透露上月某早上,他去到爸爸牀邊叫醒他吃早餐時,爸爸曾跟他透露曾試圖自尋短見,但並不成功。("I tried to die last night, didn't work"),吳嘉龍聞言便叫爸爸,不如嘗試做他擅長的事,例如活着("maybe try something you're good at, like living."),兩父子相視而笑。

吳嘉龍又寫道:「We both laughed. But we both knew. Like all things in life. Laughter or sorrow, happiness or fear. We will look back, sometimes with regret, sometimes with joy. And remember, this too shall pass.(我們都知道,像生命中的所有事情,歡笑﹑悲傷﹑幸福或恐懼,我們會回頭看,有時會帶著遺憾,有時則帶喜悅。記住,這也將過去。)」

