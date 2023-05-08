吳耀漢設靈｜吳嘉龍懷念父親幽默感 關係似朋友多過父子 (19:51)

吳嘉龍懷念父親吳耀漢的幽默感，又讚父親是個有趣的人。（鍾偉茵攝）

吳耀漢上月離世，享年83歲，今天（8日）於紅磡世界殯儀館設靈，明天（9日）上午11點大殮，下午2時靈柩奉移九龍塘聖公會基督堂舉行告別式。遺孀與兒子吳嘉龍（Carl）下午3時許已抵達幫忙打點。

Carl受訪時傷感落淚，指爸爸離世後每日難過，但也替爸爸去到舒服地方而開心，他說：「我們關係似朋友多過父子，我好懷念他的幽默感，我要令自己追回他的幽默感。」

靈堂播放的電影片段，Carl指是妹妹吳瑞珊親手做剪接：「妹妹很不開心，我叫她剪條片回憶大家一齊的時間，睇到片就會笑。遺照是家庭照中揀出來，還有第三樣，就是爸爸臨走前一星期簽了『thank you』兩個字，因為他知喇（將要離世），想多謝大家今日來關心他。」

Carl昨天在社交平台以英語發文，指爸爸逝世前曾想輕生，可是不成功，當時他鼓勵爸爸做最擅長的事，就是活着，Carl解釋爸爸長期受病患折騰，令他的幽默感也被磨蝕：「尤其疫情3年，他見不到朋友，去不到喜歡的餐廳，都好大壓力，不過他對生命仍然充滿熱情。他有講過好辛苦，叫我睇住家姐和妹妹，但日日都講笑，我好感動又好痛心，現在他可以休息啦。」

他指爸爸是個好有趣的人，帶給香港好多快樂回憶，作為家人希望大眾記住他這一面，Carl說：「他說做人不要太嚴肅，人生好短暫，要開心生活，對他人善良。」

（即時娛樂）