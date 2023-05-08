港姐2023｜林鈺洧笑稱想連任 馮盈盈冇諗過退出娛樂圈 (22:39)

《2023香港小姐競選》「全球招募」記者會今天（8日）於電視城舉行，報名今日起至6月5日截止，歡迎17至27歲合資格女仔參加。馮盈盈、陳曉華、謝嘉怡和宋宛穎等一眾歷屆港姐，以及4位應屆港姐冠軍林鈺洧、雙料亞軍許子萱、雙料季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏出席呼籲。

馮盈盈在台上分享參選港姐的心路歷程和感受時，非常感觸，講到眼濕濕。她解釋因為覺得時光過得很快，原來自己已是台上最資深的大師姐，回想參選至今，自覺經歷和成長了很多，加上重返校園後，令她思想上也有所改變，希望能展示不同的一面給大家看到。

現在香港大學就讀食品產業管理市場營銷碩士的馮盈盈，透露剛考完試放假，現可專心拍攝新劇《逆天奇案2》，稍後會完成餘下課程，今年內會畢業。談到在無綫年報中的藝人排位，由去年排首頁跌至第4頁，馮盈盈表示能出現在年報已覺很開心和榮幸，位置每年都會變，她過去一年所拍的作品仍未出街，故把最近曝光率較高的藝人放較前位置也理所當然。有傳她意興闌珊，故讀書為轉行鋪路？馮盈盈強調並無此事，讀碩士是為進修，也是她一個夢想，希望趁年輕完成，無想過退出娛樂圈。

林鈺洧直言即將卸任，感到非常不捨，笑說想再連任。會否叫身邊靚女朋友參選？她笑指身邊的好朋友跟她年紀相若，而且很多都結了婚，但仍很靚，若有香港太太競選，20強一定全是她朋友。

陳曉華說每次回想起選美歷程都感觸良多，而且她是2019年贏得華姐冠軍，至今仍未卸任。談到早前被指與羅天宇同遊日本而傳緋聞，陳曉華直言絕對沒一齊去，而且大家是去日本不同的地方，強調兩人只是朋友。

大會統籌經理何小慧透露今年希望出埠拍外景，地點考慮東南亞地區，亦會沿用近年做法，透過視像招募海外參賽者，希望8月完成決賽。

（即時娛樂）