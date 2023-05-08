戲迷狂嗌「老公老婆」 許光漢林柏宏開金口唱電影主題曲 (23:00)

由許光漢、林柏宏和王淨主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，於台灣上映便成為2023年最快破億台片！電影於4月27日香港公映後，口碑一致讚好，截至目前票房已衝破900多萬！為了答謝香港影迷的支持，監製金百倫率領 許光漢、林柏宏和王淨來港謝票，感謝觀眾支持！

金百倫前天（周六）先帶男主角許光漢和林柏宏，到香港連走多場謝票！3人甫出場便惹得所有觀眾尖叫，有些觀眾剛被結局感動流淚，又突然見到主角出場而興奮非常，場面惹笑！光漢及柏宏為了香港觀眾即場跟工作人員學習講廣東話，一出場用廣東話問大家「好唔好笑？」﹑「感唔感動？」冧得香港觀眾暈其大浪﹗其中一場謝票場更意外遇上同場另一活動嘉賓黃百鳴，自言從小時看港產片長大的二人，見到真人感到非常高興，更趁機會合照留念。

第二天（周日）王淨趕緊從台灣加入謝票行列，並於同日下午在戲院內舉行全港媒體見面會。現場接受訪問時光漢和柏宏說廣東話，王淨對兩位拍檔的語言能力感到驚喜。及後眾人於見面會後，繼續謝票行程，現場觀眾甫見3位主角出現都興奮非常，觀眾大叫「老公」﹑「老婆」，幾位主角亦對觀眾喊「老婆」，又問大家「有冇笑？」﹑「有冇喊？」，光漢又說自己「好開心」，讓現場觀眾興奮得不斷大叫！幾位亦有於不同場次，分享自己戲中拍攝感受，亦誠摯地感謝香港觀眾的支持，得知有觀眾曾四刷、甚至七刷感到非常驚喜！

去到宣傳行程最後一場謝票場，光漢及柏宏和監製特別揀選一名觀眾，邀請觀眾與他們一起唱出電影主題曲《親愛的對象》，兩位主角大開金口，與這名幸運觀眾合唱，令現場氣氛高漲，大合照時，大家用上戲中手槍手勢拍「嘭嘭」片，令全場氣氛熱烈中完結。

（即時娛樂）