慧妍雅集辦慈善乒乓球賽 會長劉倩婷：發揮特訓成果 (21:45)

慧妍雅集將於本月12日於修頓場館舉行《慧妍東保盃慈善乒乓球大賽》，希望向大眾推廣健康和積極正面的生活態度，一眾參與活動的慧妍會員亦積極為賽事備戰。

執行委員會會長兼項目總監劉倩婷表示：「自上一年舉辦慈善羽毛球大賽後，就喜歡上羽毛球運動，不時與朋友相約練習。今次好開心慧姸雅集再次得到東華三院董事局及保良局董事會的支持， 在我本屆任期完結前，再舉辦慧妍東保盃慈善大賽，籌款支持有需要的項目之餘，更可以參與有益身心的活動。我從未接觸過乒乓球運動，希望比賽可以發揮過去兩星期特訓成效， 與其他參賽者有一個難忘的友誼競賽，及兼顧好我作為總監的工作，跟我過去四屆的任期一樣，必定全力以赴。」

名譽導師兼信託委員會委員王愛倫說：「中學在加拿大讀書時，曾練習乒乓球，並在比賽中得獎。今次為慈善再次練習，希望可以好好發揮。」前會長翁嘉穗：「今次可以參與這個活動覺得好開心，其實我打乒乓波真的不叻，所以今次都算為慈善犧牲，亦都未試過打雙打，所以今次真的學到好多，成班人一齊練波都好開心，希望可以籌得多些善款。」會員唐麗球：「講到乒乓波，我真是門外漢，反而我個女有練開。個女知道我為慈善，借一塊教練送給她的球拍畀我，叮囑我一定要小心，不要整親自己同整花塊拍。個女咁有心思，我一定會努力同隊友好好配合打每一場比賽。」

（即時娛樂）