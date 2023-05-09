75歲葉麗儀歷盡人生高低 感激生命中2個男人 (21:36)

葉麗儀入行超過半世紀，經歷人生起跌，憑一曲《上海灘》唱到街知巷聞。1969年，只有22歲的她在無綫《聲寶之夜》奪冠後入行，最初因前夫關係只當唱片歌手，拒絕所有夜場演唱機會，後來因唱片銷量好才開始到馬來西亞巡唱，並跟隨顧嘉煇（煇哥）到日本參加世界歌謠祭，成為其歌唱事業的轉捩點。「最初刻意不做職業歌手，後來發現原來世界那麼精彩，就決心踏出職業歌手第一步。」

1973年，葉麗儀成為航空公司的親善大使，到世界各地唱好香港，並推出一張有9種語言的唱片，結果獲倫敦百代唱片（EMI）賞識邀請加盟，成為該公司旗下首位亞洲歌手。葉麗儀早期唱英文歌為主，直至1980年遇上改變其一生的歌曲《上海灘》。過去40多年，《上海灘》是葉麗儀開騷必唱的歌曲，去到泰國還要唱泰文版，就連入境大馬時，職員也會對她唱句「浪奔 浪流」。葉麗儀感恩在音樂路上遇到很多出色的音樂人，尤其是帶她入行的顧嘉煇。「煇哥教導了我很多，有什麼需要改進一定會告訴你，但從來不會鬧，最壞一句都是『乜咁㗎』，我們一聽到他講這句就會皺眉頭。煇哥為人和藹，很願意用新人。當時我和張德蘭還很新，他也肯給我們機會。」

事業一帆風順，葉麗儀的人生卻經歷不少難關，曾患過乳癌、抑鬱症，孫仔出世不久便發現有腦瘤，康復後要接受特別照顧和教育，英籍丈夫David又因脊椎毛病曾一度行動不便。葉麗儀回憶當年確診乳癌時很沮喪，更曾向丈夫交代身後事，幸得丈夫不斷安慰，醫生亦指癌細胞沒擴散，切除乳房及接受6個星期電療就可。「最記得我切除乳房後10個星期獲邀演唱，最初擔心未能回復狀態，但聽到《上海灘》音樂奏起時就知道不可以退休，因我未唱完。丈夫給我的支持，我永遠不會忘記。他說妳走每一步，我都會在妳身邊，即使我切掉一邊乳房，他覺得『我仍是我』，這對我是很大鼓舞。」

葉麗儀從前以事業行先，拚命工作直至身體發出警號才明白家人的重要性，現在把家人放首位。曾患腦瘤的孫仔現在已13歲，雖然不懂說話、要坐輪椅，葉麗儀指他健康良好，見到人就笑，是個開心小朋友。「我會唱歌給他聽，唱《Twinkle Twinkle Little Star》，也會唱《月亮代表我的心》。」葉麗儀已75歲，未想過退休，每次在舞台上聽見觀眾大合唱就很有滿足感。「我仍有很大歌癮，洗衫、煮飯、燙衫時也曲不離口。」

近日，她推出了新歌《記憶裡有愛》及《永遠閃耀》，又憑演出微電影《未竟事務所》而奪得女主角銅獎。「沒想到會在75歲時得到這個獎﹗回想拍攝過程，我很佩服一班年輕人對電影的幹勁。」談到時下的年輕歌手，葉麗儀卻有不同意見。「現在很多歌手要看字幕才知道唱什麼，也有很多女歌手有一把雞仔聲。希望他們努力的同時，不要錯過爭取經驗的機會。我之前錄影節目，見到有歌手派助手來綵排，這是我們從前不可能做的事。」

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（即時娛樂）