許志安相隔多年再開騷 大西洋城開演唱會反應佳：很有愛 (12:51)

安仔亦於演唱會後在社交平台發文，答謝現場觀眾的支持，他寫道：「多謝你哋，很有愛。」（大會提供）

已有6年未有舉行演唱會的許志安，日前於美國凱撒皇宮大賭場，舉行《HUMAN LIVE許志安演唱會》大西洋城站，Fans引頸以待安仔久休再唱，現場反應熱烈。

甫開場安仔為大家送上電影《玩轉極樂園》主題曲《Remember Me》，然後一口氣唱出《一步一生》、《半天假》、《一加一減你》、《愛你》，首首作品為Fans送上滿滿回憶。唱過經典作品後，安仔為大家送上《人與人之間》及《不枉》兩首新歌。

安仔這段時間沒有停下音樂腳步，除了製作新歌還默默練琴，安仔走到鋼琴前，自彈自唱哥哥張國榮的《追》，接著他唱出經典金曲medley：《親密愛人》、《至少還有你》、《深愛著你》、《愛的替身》、《喜歡你》及《追憶》，向一眾為廣東樂壇貢獻的歌手致敬，同時勾起台下觀眾共鳴，然後再唱出《昨遲人》，將氣氛推至頂點。

氣氛一轉安仔再次出場，送上《真心真意》、《想說》、《安靜》，然後一個深情組曲：《女人之苦》、《一千次日落》、《男人的感慨》，大家投入到安仔動人的演繹之中。《心血》、《唯獨你是不可取替》，安仔的心意透過音樂表達，讓大家好好細味。

到演唱會尾聲，安仔唱出《到底發生過什麼事》、《我的天我的歌》、《世紀末煙花》及《從你的祝福中離開》，為是次演出劃上圓滿句號。再踏舞台的安仔愛惜Fans，在安歌環節，即興讓台下觀眾點歌，更有求必應唱出《爛泥》及《灰飛煙滅》，Fans一飽耳福。演唱會反應熱烈，有網民希望安仔演唱會有香港站，安仔亦於演唱會後在社交平台發文，答謝現場觀眾的支持，感受到大家給予的愛及鼓勵，他寫道：「多謝你哋，很有愛。」

（即時娛樂）