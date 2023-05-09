衛詩雅如願拍驚慄戲感興奮 黃又南演變態髮型屋老闆 (13:20)

由3位本土新導演－《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導，林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤主演，陳毅燊合演的新戲《失衡凶間之罪與殺》，將於5月25日上映，電影早前獲得「第26屆富川國際奇幻電影節」及「第7屆倫敦東亞電影節」邀請參展。

電影終極預告今日（9日）曝光，由許學文執導﹑衛詩雅（Michelle）及黃又南主演的單元《頭髮》，故事發展耐人尋味。戲中飾演髮型屋老闆的黃又南，對頭髮情有獨鍾，更會以特別的方式，收集靚女的頭髮留念，而衛詩雅飾演女團成員，出道時因為頭髮太靚，拍過洗髮水廣告一炮而紅，可惜愈做愈霉淪為「大茄」，為爭取演出機會，到又南所開設的24小時營業髮型屋護髮，卻換來驚險一夜。

外表嬌滴滴又經常拍愛情片的Michelle，原來是驚慄片忠粉，她表示終於等到機會接拍驚慄片，對新片上映超期待又興奮，她說：「我接到呢部戲，睇到劇本好興奮。本身好鍾意驚慄戲，造型愈恐怖愈鍾意。今次喺《頭髮》裏面我係一個女團出道後，撈極都撈唔紅嘅明星仔，唯一自豪就係把頭髮，但亦因為把頭髮太靚，而吸引呢個變態佬（黃又南）垂青。」。

另一位女演員張凱娸（娸娸），戲中角色與衛詩雅截然不同，外表是壞女孩，內裏卻不及衛詩雅剛烈，娸娸說：「戲中我飾演一名Wet妹，主要同又南做對手戲。雖然我同衛詩雅冇同場，但係我哋兩個女仔嘅外形同性格，形成強烈對比，不過同樣因為擁有一把好靚嘅頭髮，同樣畀又南睇中。」

黃又南為了演好角色，刻意留鬚和長髮，他說：「戲中因為我同人溝通唔到，所以戀上咗頭髮，覺得頭髮先係我朋友，我會不擇手段，希望擁有唔同嘅頭髮。」

電影公司發布《頭髮》之製作特輯，讓觀眾率先了解兩個角色的執念，曾導演許學文今次執導《頭髮》故事發展，他透露結局出人意表，大賣關子。故事以外，許學文著重建構好角色：「電影係講緊人嘅故事，搞好嘅都係個角色。 」

又南及Michelle更率先分享角色設定相當具挑戰性，又南指角色需要與頭髮交心：「頭髮同我呢個角色嘅關係，入面有愛，亦有安全感。更加可以同佢交到心，得我哋之間感覺到嘅嘢。」而Michelle則道出角色相當貼身：「我會形容頭髮重要過皮膚，呢個角色同我好近，係藝人，又係入咗行好多年，目標未必做到，前設已經幫咗我好多。導演好聰明，搵到一個點令人覺得又南冇乜攻擊性，其實係更加令人心寒。」

（即時娛樂）