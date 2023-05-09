胡定欣考慮參加《中年好聲音》第2季：唱得唔好會唔會出事？ (13:31)

胡定欣、陳曉東、譚俊彥及朱晨麗等，昨晚（9日）出席慈善籌款晚宴。胡定欣表示晚宴上會跟蘇永康合唱《來夜方長》，及獨唱林憶蓮的《至少還有你》，胡定欣笑指過去疫情3年，跟老師學唱歌，交了不少學費，隨著疫後工作重回正軌，終可學以致用。能否掙回過去3年的錢？胡定欣直言沒有想，有就做，但總算見到曙光。她表示早前到廣州登台，過關一刻感受很大，因跟她當時在疫情下，到內地拍攝《白色強人II》的情景很不同，非常暢通，加上通關後可即日來回，方便很多。

笑問可有興趣參加香港或內地的音樂真人騷，挑戰唱歌實力？胡定欣笑言若有適合都想嘗試，都是新挑戰和衝擊，她亦讚《中年好聲音》辦得很成功，談到曾志偉歡迎藝人報名參加第2季？胡定欣聞言說：「是嗎？但唱得不好會不會出事？不過這就是挑戰，可以考慮。」

擔任表演嘉賓的陳曉東獻唱兩首歌，其中一曲與周勵淇合唱。他透露最近回港灌錄新廣東歌和籌備幕後工作，但太太和兩個女兒在內地並無同行。母親節將至，陳曉東自爆媽咪已追他買母親節禮物，至於太太那一份，他笑言：「放心，排住隊買，給媽咪、外母和太太，還要幫兩個女兒買，全家都是女士們。（父親節到你收禮物？）得兩張紙囉，通常都是小朋友自己畫的心意卡，但已經好冧，而且一直都儲住，並放在櫃頂收藏。」

（即時娛樂）