法言人｜何依婷誤墮桃色陷阱 馬國明林夏薇情深吻額甜爆 (14:42)

何依婷身穿啦啦隊制服試鏡，並派心心大騷青春本色；馬國明和薇薇在劇中表現甜到漏。（大會提供）

無綫劇《法言人》今周播結局篇，劇情峰迴路轉，除了金師爺（馬國明飾）、佑家（林夏薇飾），大雄（張頴康飾）、釘官（蔣祖曼飾），阿Will（黃嘉樂飾）、Coco（趙璧渝飾）三大感情線會有突破性發展，「壞蛋鐵三角」Adam（張達倫飾）、熙少（海俊傑飾）及TK（陳少邦飾），亦會終極反目。熙少昨晚（8日）一集被揭發虛報學歷，身敗名裂之餘亦失去靠山，TK馬上不客氣與他反目；為了報復，熙少偷走TK重要物件，並移形換影送至佑家手上，事件引發軒然大波。

昨晚劇情講述金師爺眼見佑家經常生理痛，便四出尋覓有助舒緩痛楚的「發熱熊啤啤」，原本想趁佑家不為意送禮兼示愛，卻遭佑家識穿，並詐嬌問金師爺：「隻熊公仔送畀我㗎？你鍾意我呀？」計劃被打亂的金師爺只好自我放棄說：「個劇本唔同晒喇，你鍾意點就點啦！」之後2人在街上甜蜜熊抱，兼深情吻額，相當溫馨。

另一焦點落在Alice（何依婷飾）身上，昨晚Alice先在溜冰場口大騷長腿，之後再在男友Hogan（丁子朗飾）及好友Tony仔（容天佑飾）陪同下，前往電影公司試鏡，並按高層Ada（楊梓菁飾）要求，換上啦啦隊制服，大擺嘟嘴及送心心等甫士；同場其餘4位試鏡女孩，原來是前年港姐，包括陳星妤、邵初及梁凱晴和楊培琳，她們換了啦啦隊服，展示青春活力。

不過其實所謂試鏡只是桃色陷阱，是TK為了討好有錢仔Martin（唐嘉麟飾）設下的局，今晚一集，Alice除了被軟禁，更會上演過程驚險十足的「密室逃脫」，屆時將會打鬥連場；另外TK魔爪會伸延至另一重點小花陳嘉慧Erica身上。

（即時娛樂）