ANSONBEAN新歌玩Dance Challenge 女神好友齊Battle (15:25)

ANSONBEAN為新歌度身訂做Dance video，並邀請了27位舞蹈員，在元朗一車場內拍攝，非常有氣勢。（大會提供）

陳毅燊（ANSONBEAN）的新歌《GET WILD》，邀請了吳家忻（kayan9896）與本地知名Rapper AKIKO合作，跳唱快歌道出開party、玩樂與飲酒的開心感覺。繼早前推出新歌MV後，最近ANSONBEAN又為新歌度身訂做了Dance video，並邀請了27位舞蹈員，在元朗一車場內拍攝，非常有氣勢。

全新的Dance video僅用了2星期籌備，找場地、贊助、排舞、製作，最終順利完成，他說：「今次新歌係諗住可以玩多啲唔同口味嘅曲風，《GET WILD》係行Chris Brown嘅歐美音樂風，而MV冇乜機會跳舞，所以唔想浪費，就整一首Dance version畀呢首歌一個交代。最有趣嘅係歌詞入面一句『I got 27 people in the club』，喺冇plan之下真係有27個Dancers一齊拍，個過程係開心，我發現自己練緊呢隻歌時，一啲攰都冇，仲好開心，跳之前仲飲啖酒壯膽。」

新歌搞作陸續有來，最近ANSONBEAN邀請多位圈中好友，齊齊來個Dance challenge，拍攝《GET WILD》當中的舞步，其中「籃球女神」譚旻萱﹑COLLAR成員陳泳伽也接受挑戰，ANSONBEAN說：「嚟緊都有搵啲Friends一齊玩Dance challenge，識跳舞嘅朋友可以一齊Jam，唔識嘅就可以教下佢哋跳舞，希望外地嘅Fans都可以跟住一齊跳。」

（即時娛樂）