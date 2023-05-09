姜濤得獎感言惹熱議 疑遭RB鼓手泥鯭狂窒 掀雙方粉絲罵戰 (16:42)

泥鯭今天再在fb將自己的發文截圖，並加上「鏡安公署」4隻字，他還留言：「與有榮焉」。（fb截圖）

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB頒獎典禮2023》雖然圓滿結束，但依然勁多「花生」，奪得「年度男歌手」銀獎的姜濤，獲獎時在台上發表得獎感受時，向台下11位隊友說心底話，訴說兄弟情，姜濤的得獎感言惹熱議。

當晚獲「年度樂隊」銀獎的RubberBand（RB），雖然缺席頒獎禮，但鼓手黎萬宏（泥鯭）似乎有留意節目，事關他在facebook發文，疑直線抽擊ViuTV：「又一個大台的誕生」；之後又連環出Post，疑嘲諷兼狂窒姜濤。

泥鯭寫道：「頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」﹑「𠵱家諗返當年亞太區最受歡迎男歌手真係"實至名歸"」﹑「下屆叱吒（咤）司儀會點玩呢段感言？」，「多謝說話定係"鼓勵"說話？﹗WTx？﹗係迷short X咗？﹗修哥都講唔出口啦...」﹑「唱好啲歌先做呢啲小動作啦 #全晚最啱聽嘅評語」。

不少網民湧入泥鯭的facebook留言：「直線抽擊」﹑「你做咗新一代樂壇周啟生？」﹑「身為前輩講D咁嘢！抵你無運行﹗」﹑「你們所謂前輩，善意批評不成嗎？要不要這樣尖酸刻薄？」﹑「明白每個人都有表達意見嘅自由，善意批評絕對冇問題，何必講到咁尖酸刻薄，你現任女友都成日俾網民攻擊啦，點解唔將心比心！」﹑「又有人犯『姜安法』」﹑「我喜歡Rubberband 但只限於6號 阿正同阿偉」﹑「欣賞你講真話既勇氣，但咁樣得罪mirror，你應該好快收皮，看破又何必說破呢？」﹑「台下11個真係好尷尬，係咁俾人評頭品足咁」﹑「撐！Respect」﹑「有guts，不畏鏡安法，特登嚟留言同你打氣」等。

雖然言論惹網民熱議，泥鯭今午（9日）再更新facebook，甚至將自己的發文截圖，並加上「鏡安公署」4隻字，他還留言：「與有榮焉」。

（即時娛樂）