林夏薇讚李棟旭皮膚好 黃嘉樂為老婆赴湯蹈火 (18:35)

林夏薇、黃嘉樂、張頴康、莊鍶敏、蔣祖曼，今天（9日）出席《法言人》宣傳活動，林夏薇在劇中與馬國明有表白場面，黃嘉樂追問為何2人表白只輕吻額頭？林夏薇指是刻意安排，因為這兩個角色是認識10幾年的朋友，突然表白有少許尷尬，吻額較甜蜜，又說：「我們關係細水長流，遲少少會有親嘴戲。」

林夏薇在社交平台貼出和韓星李棟旭合照，她指日前參加老公及生意朋友飯局，碰巧李棟旭在場，因而有緣認識，大讚李棟旭皮膚好：「好開心，我好欣賞他，他的作品我全部有看，他的《九尾狐傳1938》開播收視爆燈，我有恭喜他，他多謝我支持，我播《法言人》短片給他看，雖然他不懂中文，立即問我是否打離婚官司，戲劇可排除語言阻礙。」

黃嘉樂則稱為演講英文打官司，事前找律師朋友教路，花了2星期背對白，不過角色是二世祖，經常為女瘋狂，而被網民取笑，他笑說：「我現實都為老婆赴湯蹈火!」林夏薇大爆黃嘉樂婚姻生活甜蜜，他老婆經常探班，更為他拍好多靚相，帶挈演員得到影靚相機會。

莊鍶敏與汪小菲傳緋聞，有指汪小菲媽媽在直播提及她，疑似為她開綠燈，莊鍶敏指不關事。她強調與汪小菲只是朋友，不方便談論雙方發展可能性，避免假設性問題惹揣測：「我們沒有傾過這話題，大家理解娛樂圈運作，網民討論會有自己意見，我們傾不同平台做直播意見分享。」

（即時娛樂）