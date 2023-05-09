潛‧規則｜何泳芍深海獵奇玩到唔肯上水︰啲水清到感動到想喊 (19:24)

何泳芍潛到不捨得上水，她激讚水底能見度極高，她愈潛愈開心。（大會提供）

J2昨晚（8日）起播出節目《潛．規則》，由J2er何泳芍（Honey）連同古天祥、李君妍、魏韵芝及歌手葉泓聲（Gordon）擔任主持，帶觀眾到香港潛水熱點尋幽探秘，更加插潛水小知識。

昨晚（8日）第一集介紹火石洲（東）及尖洲天池兩大香港熱門潛點，打頭陣出場的Honey，本身擁有自由潛水教練牌，她與古天祥找來有「百米潛水大神」稱號、一口氣能下潛100米的香港自由潛水協會會長張立興（Chris）亮相，講解自由潛、示範自由潛水打魚及相關守則︰「只會打一啲食用魚同有一定size嘅魚，如果見魚就打，喺潛水界會視為不道德行為。」

一行人雖然最後沒有魚穫，Honey依然平常心︰「打魚意義唔一定係打到魚，等嘅過程都係一種體驗。」3人還潛水抵達一處叫天池的地方，Honey甫落水便興奮，因為水底能見度極高，她愈潛愈開心，至少10次重覆叫嚷：「好清呀﹗」事後Honey解釋︰「我諗唔到其他形容詞，真係好靚。」Honey更因過份沉醉水底美景「唔肯上水」遭潛水教練「投訴」，十分搞笑。

Honey笑言日日都被教練訓話，更搞笑稱︰「我唔係唔聽話，我係唔想面對返上岸呢個現實咋。」本身擁有自由潛水教練牌的Honey，透露教人的滿足感來自幫學生完成挑戰。談到拍攝《潛．規則》最大得着，是發現香港海域原來如此漂亮，一點不輸給外國的海洋︰「以前唔鍾意喺香港潛水，覺得香港啲水好濁。原來我好錯，香港喺中秋時候啲水係清過外國，而且啲divesight（潛水景點）好多都好靚，有小丑魚、珊瑚森林、甚至洞潛、沉船都有，咁細地方可以有齊咁多嘢，係好開心同好好玩。」

（即時娛樂）