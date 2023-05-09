黃耀明倫敦開騷憶已故盧凱彤 明哥宣布8月會展開唱 (22:20)

黃耀明首個歐洲巡迴演唱會《黃耀明邊走邊唱》，前天（7日）來到倫敦一所逾百年歷史劇場The Clapham Grand舉行。倫敦場全場爆滿，未入場歌迷已在門外排隊等候，紀念品亦很快火速售罄。

明哥在演唱會憶起已故歌手盧凱彤：「好多年前同阿妹（盧凱彤）去非洲加納，參加滅貧慈善活動，當時佢已經有好多對於工作同人生嘅焦慮同困擾」，明哥遂提議不如去非洲幫助別人、體驗別人的生活，雖然該探訪旅程非常辛苦，但最終幫到自己很多。明哥憶述完成非洲活動後，他發覺自己出現抑鬱症狀，原因是看見很多有需要的人，卻不知能夠如何幫助，感覺無助亦很有無力感，隨即有歌迷大叫：「你做咗好多嘢㗎明哥！」

明哥唱完新作《石沉大海》後，填詞人黃偉文（Wyman）上台分享：「《石沉大海》是寫信給真正下落不明的人。但係我嘅性格總係鍾意留番一線希望，所以我從來都無寫死我自己角色，喺最絕最盡嘅時候，我係留番一個Open ending，等大家可以擺啲希望落去。」他滿有信心表示「我信我有一日會收到回信」。

Wyman形容「住喺英國就好似日日同幾百萬人Long-D一樣，咁我唯有勤力啲日日寫情信啦！」明哥在台上亦提到，自己從來都是不懂說話的人，很多感受都難以說明，但慶幸有音樂：「音樂係可以傳達好多說話，有任何事情我最尾都係返番去音樂。」

明哥笑言阿姆斯特丹及柏林是他的情意結，即使知道兩地香港人不多，但亦期待大家分享給不止是當地香港人，還有歐洲人去睇騷。明哥興奮地宣布《邊走邊唱》繼歐洲巡演後，下一站將於本年8月中，在香港會展舉行，全場歡呼拍掌。

（即時娛樂）