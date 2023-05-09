偶然遇見的你｜金東旭演「奔跑主播」冇壓力 預告孖秦基周浪漫談情 (19:53)

由韓星金東旭、秦基周合演的韓劇《偶然遇見的你》現已開播，該劇講述新聞主播尹海俊（金東旭飾）意外獲得一輛汽車時光機，並在前往未來時，得知自己即將被殺；為了改變命運，他決意找出1987年連環殺人案的真兇，卻在穿越期間，遇上平凡編輯白允英（秦基周飾），2人被困在過去，展開一段奇幻美麗時空旅行。劇集逢星期一、二晚上10時在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

金東旭現身《偶》劇發布會，被問到繼《那個男人的記憶法》後、再度飾演主播感想時，他笑言尹海俊是「非一般主播」：「對於職業的設定，我在開拍前，就請教了導演，但是大家看了就會知道，我作為主播的部分，都不會在劇裏出現，我在劇中就是努力地奔跑、到處捉拿犯人，所以對於再次飾演主播這個角色，並不會讓我有太大壓力。」

不少觀眾認為《偶然遇見的你》屬緝兇題材韓劇，金東旭搞笑叫冤：「雖然不知道為什麼大家會斷定劇中沒有感情線，但如果看到最後，的確會有浪漫的部分！我在選角成功後，編劇告訴我這部不是追擊驚慄劇集，而是愛情劇，所以大家看了就會知道，除了有努力追捕犯人的情節，還有我和基周的愛情線。」

除了《偶》刻，金東旭伙拍員千玗嬉主演的另一新作《有利的詐欺》，亦將於5月29日首播，香港觀眾可以透過「黃Viu」收看。

（即時娛樂）