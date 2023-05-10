COLLAR未來7人姿態發展 成員不捨但尊重So Ching決定 (17:00)

女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）宣布退團，其所屬的MakerVille發聲明稱尊重其意願，公司會作出適當配合，祝福So Ching未來找到自己的方向。COLLAR其餘7位成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka），以及經理人戴穎（Wing），今日下午3時出席記者會交代詳情。

隊長阿Gao先發言︰「我哋嘅隊員So Ching做咗一個好艱難嘅決定，就係決定退團，離開COLLAR。雖然我哋同大家一樣好唔捨得佢，但係喺過去呢段日子入面，我哋見到佢好努力咁嘗試去平衡各方面，包括重新踏上舞台嘅生活。我哋好希望大家可以畀啲空間佢，重新出發佢嘅生活，好好咁樣過佢平靜、自在嘅日子。我哋都知道呢段時間係好唔容易，所以我哋會完全尊重So Ching嘅決定。往後嘅日子，COLLAR會7個人繼續行落去，我哋會好似以前一樣咁努力，為大家帶嚟更加多美好嘅創作同演出。一直以嚟，多謝大家嘅不離不棄，希望大家可以繼續支持COLLAR，陪我哋走未來嘅每一步。最後，再次喺呢度多謝大家嘅支持同愛護，希望大家可以好好咁祝福So Ching，多謝大家。」

她表示COLLAR各人一直有跟So Ching溝通，So Ching已在社交平台發文交代心情，她們不方便評論太多，希望外界可給予So Ching空間好好生活，不要有太多揣測，COLLAR未來會帶住So Ching希望她們一直發展下去的力量，好好地以團隊形式走下去。

Winka坦言不開心及不捨，但這段日子看到So Ching很努力重新適應藝人生活及面對不同挑戰，因此十分明白及尊重她的決定。談到她曾指COLLAR「8-1=0」，Winka說︰「當時我話8減1等於0，係我個人好想畀一股力量So Ching，話畀佢知我哋之後嘅團歌或新作品好想等埋佢返嚟先至做。但係，佢依家有呢一個決定，我哋一定係要尊重同接納。8減1等於0，我哋依家歸零，所以我哋重新出發，希望大家會繼續支持我哋之後嘅作品。我哋7個人之後會有唔同嘅新嘗試同新作品，希望大家繼續支持我哋，我哋會更努力做好我哋嘅表演。」

7位成員之後輪流發言分享心情，Ivy先說︰「So Ching歸隊之後，我當時好開心，但見到佢一直好努力咁去適應新嘅挑戰。佢係好勇敢嘅女仔，希望佢嘅生活可以開開心心，所以即使唔捨得，我都非常尊重佢嘅決定。即使換咗個身分，COLLAR曾經經歷過嘅嘢，係唔會改變。」Candy接着表示︰「知道呢個消息一定會唔開心同唔捨得，但我相信在座每一位都最想見到So Ching過得開心、幸福、自在，所以佢做呢個決定，我絕對尊重。」Marf說︰「知道佢有呢個決定嘅時候，我已經冇多問，純粹知道要尊重。唔會再加以去評論佢，只會尊重，同埋支持佢之後嘅嘅決定。我哋係好有夢想嘅8個女仔，我哋仲有好多嘢想做，好想帶畀大家，所以嚟緊COLLAR會繼續以7個人嘅姿態，希望大家繼續支持我哋。」

阿Gao表示︰「一直以來都見到So Ching好勇敢咁企番出嚟，去參與番我哋嘅所有演出同作品，但喺呢個過程入面見到佢真係唔容易。我覺得要做出退團呢一個決定，係更加唔容易，所以我哋會完全尊重佢嘅決定，希望大家真係可以畀空間佢。」芯駖說︰「佢有呢個決定，我哋係非常之尊重，當然一定會有唔開心，因為我哋由《造星》到依家都係8個人嘅團隊。不過，我相信大家最希望佢身心健康，能夠走到佢最舒服嘅路，做到最舒服嘅自己，呢個亦係我哋嘅期望。嚟緊我哋7個人，好似So Ching咁講，希望我哋繼續有力量行落去。」

Winka續說︰「希望So Ching唔會覺得愧疚，因為每個人都有權利去搵自己覺得開心嘅生活。我希望佢會幸福快樂，所以我會接納同尊重佢呢個決定，希望佢之後會搵到佢嘅快樂。」Day最後說︰「成團到依家，我哋之間嘅回憶喺我哋或者歌迷嘅心入面係唔會消失。So Ching做咗呢個決定，我哋點都會有啲感受，但係希望大家同我哋一樣祝福So Ching，亦都祝福COLLAR未來嘅發展。」

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（即時娛樂）