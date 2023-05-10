一舞傾城｜楊明不清楚戲分有冇刪減 唔怕連累新劇惹負評 (18:30)

楊明、陳法蓉、姚子羚、蔡潔、鄺潔楹及陳星妤等，今日出席王晶擔任製作人的無綫新劇《一舞傾城》宣傳活動。楊明自今年初出獄後首次出席宣傳活動，滿臉笑容的他心情不錯，受訪時揚言要重新起步投入工作，多謝公司陪伴和支持。他說目前主力宣傳劇集，其他工作等公司安排。有傳他被刪走不少戲分，由男一變男二，楊明不清楚，說自己按劇本演繹角色，因拍攝時正值官司纏身，為了不影響角色及台前幕後的付出，開工時都把私人事放下。

他說經此一役後成長了很多，花了不少時間反省如何走未來的路。楊明表示︰「日後會努力做好自己及面對之後的時間。（可怕被人以有色眼鏡看待？）這是事實，不會怕，因這是必要的懲罰。經過這個教訓，我會變好，尋求正確的道路。（可擔心連累劇集惹來負評？）我向來多負評，雖然會緊張劇集反應，但不會去理會一些惡意批評。」他表示已把曾經入獄的事放下，汲取教訓後，現在努力向前行。楊明表示鐵窗生活令他珍惜現在擁有的一切，以及與父母相處的日子。他自言出獄後已戒酒，惟有時出席宴會，會在敬酒時飲1、2杯。

陳法蓉表示2014年曾跟楊明合作拍劇，當年對方傻更更，今次就演得很好。姚子羚回憶與楊明在車廂內拍接吻戲時忍不到笑，而且要360度接吻，拍攝時有難度。被問到如收視好，可會跟同劇女演員一起穿比堅尼答謝觀眾時，姚子羚稱會考慮，或請男演員反串穿三點式示人。陳法蓉笑言將這個重任交給莊鍶敏，尺度可更大。

鄺潔楹、陳星妤在劇中有不少大膽演出，陳星妤回憶拍攝被強姦戲時有點難受。鄺潔楹則表示拍攝SM虐待戲時感覺不舒服︰「過程的聲音很刺耳，令我驚恐、徬徨，非常不享受，但又要投入角色。」

（即時娛樂）