法言人｜容天佑拍打戲前接受特訓 陳嘉慧自嘲比較重 怕張達倫抱唔起 (20:02)

無綫劇集《法言人》進入結局篇，昨晚（9日）一集講述Alice（何依婷飾）到電影公司簽約時遭電影公司高層Ada（楊梓菁飾）軟禁，目的是按TK（陳少邦飾）要求將Alice送到Martin（唐嘉麟飾）手上。幸好Alice及時察覺危機秘密通知男友Hogan（丁子朗飾）及好友Tony仔（容天佑飾），二人硬闖電影公司勇救Alice並引發連場打鬥，其間容天佑與精通多種武術的楊梓菁惡鬥。

容天佑除了要一打二，更要做出「高飛腳」、「低飛腳」及「倒掛飛腳」等多個高難度動作；楊梓菁則獲網民讚打得有型兼有美感。他們拍攝前抽空接受特訓，容天佑說︰「呢場戲體力少啲都唔掂，所以嗰時只要唔使開工，我都會去健身室跑步練氣，做重訓鍛練肌肉，同埋拉筋慎防拍動作戲時拉傷。如果真係開工開到好攰冇精力再去做運動時，就唯有喺屋企抱住我隻差唔多接近50磅嘅狗仔喺幾層樓梯度來回跑，最緊要練番好條氣，順便當抽時間陪吓隻狗。」雖然那場動作戲只有約分半鐘，容天佑卻拍足1日，劇組才收貨。他事後笑言︰「當日收工攰到冇乜胃口，反而食清咗。」

TK為了討好Martin，還將魔爪伸延至「律政小花」Grace（陳嘉慧飾），二人與Adam（張達倫飾）等人傾公事期間，TK眼見Martin垂涎Grace美色，竟落藥令Grace險被迷姦，幸好在Grace寬衣解帶之際，Adam趕至將其救走。Adam因此一役與TK種下牙齒印，令日後危機處處。陳嘉慧坦言拍攝前心情緊張︰「我未拍過呢類型戲，所以喺拍之前有上網睇吓啲前輩點做。其實去到現場，我覺得張達倫比我壓力更加大，因為佢知我第一次拍呢類型戲，所以好照顧我感受。」她難忘被張達倫公主抱一幕︰「嗰Take來來回回Take咗幾次，我都好擔心佢仲抱唔抱得郁我，因為我比較重。」

（即時娛樂）