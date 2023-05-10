泥鯭暗諷姜濤掀風波 RubberBand認隊友失言發道歉聲明 (22:12)

姜濤於《CHILL CLUB》頒獎禮上向11位MIRROR隊友發表「兄弟宣言」掀風波，RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）嘲諷《CHILL CLUB》頒獎禮是「又一個大台的誕生」，又說「𠵱家諗番當年亞太區最受歡迎男歌手真係『實至名歸』」。他又不開名形式暗諷姜濤「唱好啲歌先做啲小動作啦」、「多謝說話定係『鼓勵』說話？﹗係咪short 咗？修哥（胡楓）都講唔出口啦！」

網民大讚泥鯭是「勇者」，撐他講真話和敢於挑戰「鏡安法」，但也有網民斥泥鯭的言論，連累RubberBand社交平台的專頁也被「踩場」，雙方粉絲對罵。泥鯭面對群情洶湧，今日他「出貓」以貓咪的照片並寫上「瘋狂對個人來說是例外 對群體來說是常態」。晚上RubberBand突然就事件發道歉聲明：「對於隊友近日失言而引起的風波，我們感到非常抱歉。經過隊友間反覆討論，在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。對於是次事件引起之擾攘爭持，還有浪費了公共媒體資源，我們希望藉此向各受牽連單位及人士致歉。」

對RubberBand公開道歉，網民有不同意見：「冇問題喎，講事實，唔使致歉囉！」、「息事寧人👍」、「愛MIRROR更愛RB 😊大家都Take it easy」、「其實小事一則。不如放啲時間聽多啲好歌，支持本地樂壇啦！」也有搞笑留言：「姜絲蒸泥鯭」。

（即時娛樂）