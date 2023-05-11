雯雯斥張致恒懶理經濟陷困境 為兒子有完整家庭繼續忍受 (13:23)

雯雯最不滿張致恒看見銀行戶口存款歸零、3個孩子連食飯錢也沒有時，仍舊一副「係無都無辦法」的反應。（張致恒Ig圖片）

雯雯表示幾個孩子也很喜歡爸爸，她不希望孩子在單親家庭長大。（張致恒Ig圖片）

張致恒太太雯雯坦言為了3個孩子能在有父母的家庭下成長，選擇繼續嘗試忍受丈夫見步行步、不願長大的性格。（區燕雯Ig圖片 / 明報製圖）

張致恒（Steven）和31歲太太區燕雯（雯雯）婚後育有3子，惟夫妻關係似時好時壞，雯雯不時在社交平台留言狂呻，又曾多次發表疑似離婚宣言，亦跟陷欠債風波的Steven劃清界線。雯雯近日接受傳媒訪問，坦言自己在單親家庭長大，2、3歲時已沒有爸爸，後來隨媽媽移居外地再婚，惟母親後來離婚了，她就回港跟婆婆生活，長大後就搬出來獨居。她坦言對「家」沒有概念，遇上Steven後曾以為終於找到落腳點。

雯雯回憶跟Steven結婚時已發現問題，但她當時已懷孕，加上Steven說會改過，於是給予機會。她直言不想孩子跟自己一樣沒爸爸，加上孩子很崇拜爸爸，因此至今仍跟Steven一起，只要自己能忍受對方見步行步、不願長大的性格，就會再嘗試。不過，雯雯坦言與Steven在家只是爸爸媽媽的角色，Steven很少幫忙做家務，整天百無聊賴地留在家，她看到丈夫這樣就發火。

雯雯坦言常為錢與Steven爭吵，每次銀行戶口存款歸零、3個孩子連食飯錢也沒有，Steven的反應是「係無都無辦法」時，她就情緒失控。她透露︰「細仔要吃奶粉，兩個大仔餓到喊，但已經無錢買，我可以怎樣？好彩有婆婆幫我。試過好幾次，錢沒剩多少，我選擇不吃，讓兒子可以吃飯盒。」雯雯自言朋友不多，沒有家人支援，除了對住孩子哭，就只可透過社交平台發泄情緒。

（即時娛樂）