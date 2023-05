next

周杰倫正在中環海濱活動空間舉行演唱會,昨晚容祖兒、蔡卓妍捧場。兩人在觀眾席上跟周杰倫對談,獲周杰倫讚她們外表依然年輕,蔡卓妍更點唱《明明就》。周杰倫昨晚挑選了一位坐第一排的男觀眾合唱《說好的幸福呢》,原來他是鄭裕彤的長孫、鄭家純的長子鄭志剛。演唱會後,周杰倫在社交平台分享鄭志剛唱歌的片段,留言︰「唉呦,原來你會唱。」鄭志剛回答︰「THANK YOU FOR THE AMAZING EXPERIENCE(感謝你讓我精彩體驗)﹗」

鄭志剛熱愛唱歌,平日常在社交平台演唱。他數年前曾與周杰倫合作舉辦過藝術展,兩人私底下是好朋友。」

(即時娛樂)