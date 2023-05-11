盧覓雪不滿泥鯭批評姜濤遭粉絲圍攻︰人多就聲大 聲大就夠惡？ (15:11)

盧覓雪認為每個人都有其言論自由，看不過眼泥鯭因批評姜濤而遭鏡粉圍攻。（RubberBand Ig、叱咤903 在晴朗的一天出發 fb圖片 / 明報製圖）

姜濤日前（7日）在《CHILL CLUB頒獎禮》上向台下11位MIRROR隊友發表「兄弟宣言」，遭RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在社交網連還發文暗諷姜濤、ViuTV和鏡粉，連累女友黃心穎被拖落水遭網民重提「安心事件」，引發雙方粉絲罵戰。RubberBand昨晚就事件發道歉聲明，稱「對於隊友近日失言而引起的風波，我們感到非常抱歉。經過隊友間反覆討論，在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。對於是次事件引起之擾攘爭持，還有浪費了公共媒體資源，我們希望藉此向各受牽連單位及人士致歉」。

盧覓雪今早（11日）在其商台節目《在晴朗的一天出發》中說︰「我見到另一團人去道歉，做乜嘢呀，個世界係咪一定要咁樣㗎？點解呀？批評唔可以接受嘅﹗我最鍾意批評人，日日都有批評人，咁即係點呀，日日都要道歉呀？要話以下不代表商台立場，係咪啊？黐線﹗我睇到火都嚟﹗我學嗰啲人囉，我學啲惡形惡相、網上欺凌嗰啲呀。其實我唔係佢哋歌迷，不過我都睇唔過眼，真係要出聲囉﹗都係咁樣認為囉，係咪呀，批評一個人，每個人都有佢嘅言論自由﹗」

有主持認為現在的道歉跟從前的道歉，在格調上已改變，盧覓雪回答︰「有啲道歉係『我怕咗你囉，我同你道歉囉』，即係息事寧人，費事煩落去，有手尾跟。」她強調自己只是一位旁觀者，事件與她無關，但她看不過眼。盧覓雪說︰「其實有啲嘢與我無關，一個人批評一個人，我純粹係側邊見到佢批評佢，但係因為你批評一個人而遭受到一村人、一群人圍攻。『你做乜批評佢呀？』咁我覺得呢個現象不可取﹗人多就聲大，聲大就夠惡，係咪呀？個時代變遷咗，我明白，但係我哋呢啲老派人，睇嘢有自己嘅一套標準。我年紀大，我愈見到呢啲嘢愈刺眼，愈唔舒服，覺得點解要咁樣呢？我真係唔化㗎，化咗我可以肯定唔會再坐喺度﹗」

節目出街後，大批網民到《晴朗》facebook留言，表示泥鯭不是批評，而是夾雜住粗口的人身攻擊，認為「可以批評但不要用粗口人身攻擊」、「粗口唔係一個幽默感」等。

（即時娛樂）