婁峻碩香港開騷 粉絲連拋10個Bra上台 Tyson Yoshi教應對方法 (15:45)

台灣組合五堅情成員婁峻碩（SHOU）昨晚在旺角麥花臣場館舉行個人演唱會，心情興奮的他在台上連爆蝦碌，又跌咪又差點跌倒。他以廣東話表示開心來港開騷，自爆睇小薯茄的網上節目學港式潮語，又叫現場觀眾教他講多點廣東話，惟發音似講粗口。婁峻碩請來Tyson Yoshi和台灣創作歌手派偉俊（小派）任嘉賓。小派獻唱《Drinking On A Tuesday》前稱不太懂廣東話，於是在後台請教Tyson Yoshi。他播出Tyson Yoshi為他介紹的歌名時講粗口的錄音，令台下觀眾爆笑。

婁峻碩換衫後再度登場，有觀眾連環拋了近10個胸圍上台，其中一個胸圍扣更勾在他的外套上。婁峻碩狂笑，指尺碼太大不合身。他說︰「這些都是你們給我的尊重，希望大家Enjoy the show and enjoy bra，love you﹗」婁峻碩之後向Tyson Yoshi請教如何應對粉絲飛Bra上台，Tyson Yoshi說：「你可以講『唔好呀』、『唔關我事』、『呢單嘢唔係我跟開』。」有歌迷叫Tyson Yoshi除衫騷肌，他笑言要包實自己。

安歌時，婁峻碩向來港捧場的父母和女友焦凡凡公開示愛講「我愛你」，稱終於實現帶家人到海外開騷的願望。他騷後受訪，稱沒想到自己在網上節目中的一句開玩笑說話，歌迷真會實踐飛Bra上台。他說︰「體驗這種場面好可怕、害羞但很開心。女朋友在後台看見很多Bra時很開心，我準備帶所有Bra回台灣做紀念。被問到何時和女友結婚時，他說︰「我這個年紀都有想過，有好消息會告訴大家。」

（即時娛樂）