法言人｜謝雪心2分鐘法庭獨腳戲顯功架 為演活大狀角色 到法院聽審做功課 (16:39)

《法言人》將於今、明兩晚播出最後兩集，昨晚（10日）一集高潮选起，大奸角TK（陳少邦飾）離奇身亡，令金師爺（馬國明飾）成「頭號疑兇」兼被控謀殺，成全劇最大高潮位，網民更列出四大嫌疑人物：馬國明、陳嘉慧、海俊傑及張達倫；另昨晚「四大名狀」之一的萬大狀（謝雪心飾）和大雄（張頴康飾）的法庭對壘，更是劇力萬鈞。

71歲的心姐在《法言人》中飾演名狀及開通慈母，庭上庭下極大反差，加上每句對白咬字清晰，出場至今一直備受讚賞。繼之前與羅蘭姐的法庭對質戲成焦點，這次心姐再顯功架，接連上演加起來長達3分半鐘的個人獨腳戲，其中一場更一口氣說出長達2分鐘對白，當中包含大量專業名詞、案件名稱、案發經過及特定數字，全部難不到心姐。

談到相關場口，心姐坦言台前幕後拍足「幾日幾夜」，要應付海量對白的心姐，除了花大量時間背對白，更要高度集中，心姐受訪時笑言：「真係半句閒話都唔講得。」心姐透露自拍攝《降魔的》後，與馬明一直情同母子，即使在庭上如何針鋒相對，私下相處依然像「母子」開心，心姐笑指由於結局篇法庭戲拍攝時間太長，馬明曾一度搞笑謂：「我情願認罪喇！」

雖然拍攝經驗豐富，但心姐感自己從未演過大狀，為了盡善盡美，她於開劇前找來法律界好友帶她到法院聽審，心姐說：「我記得嗰日8點半到場，9點鐘入去聽審，我有特登留意啲大狀嘅一舉一動，佢哋周不時都會安慰下人，唔係靠惡就得，呢方面嘅觀察都幫到我好多，加埋件大狀袍同假髮，一埋位就好入到戲。」

（即時娛樂）