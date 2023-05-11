Patrick Sir偕妻兒親子遊 Preemo玻璃橋上狂奔 嚇壞關宛珊 (17:31)

無綫旅遊節目《同屋企人去旅行》今晚（11日）起播出林溥來（Patrick Sir）一家三口到廣州體驗親子遊，3人先到室內滑雪場，惟兒子Preemo不願換上滑雪裝爆喊，幸好Patrick Sir和太太關宛珊最終成功令兒子換衫，Preemo亦玩得非常開心﹗林家之後到荔灣湖公園，坐住艇仔品嘗艇仔粥，然後到靜山湖的生態園區看小動物。

Preemo親親小動物，餵牠們吃東西時不慎被羊駝咬到手指，幸他十分叻仔沒有哭出來。3人最後一站去到著名打卡熱點豎德生活館，關宛珊被書店掛着的金句「我無限熱愛新的一天」及「我願意在此，看你長大」觸動，她哽咽地說︰「Preemo每日都喺度變緊，每日都有新嘅嘢畀到我哋，好唔捨得佢咁快咁大個。」Patrick Sir聽見也被感動得眼濕濕。

明晚播出一集，林家三口去到盈香生態園遊玩，挑戰全景玻璃橋。Preemo雖然人仔細細，卻非常大膽，除了趴在玻璃上看風景，興奮地拔足狂奔，嚇到關宛珊面青。Patrick Sir兩公婆之後去到幸福交換店，該店專門收集舊物，除了可以現金買東西，還可以以舊物交換物品。他們帶了一本陳奕迅琴譜來交換，並會細說背後的浪漫故事。

林家三口還會去到肇慶學包裹蒸糭，又到七星岩游湖及品嘗美食。關宛珊投訴丈夫沒正式送過花︰「其實送過一次畀我嘅，嗰次做舞台劇，以為得我有啦，但原來每人都有一枝，我以為自己嗰個會特別啲，點知都唔係，全部人都一樣！」Patrick Sir即時在褲袋變出一枝花送給老婆，他之後更在酒店大堂送上親手製作的驚喜，豈料關宛珊回敬了更大的驚喜，兩公婆相擁而泣。

（即時娛樂）