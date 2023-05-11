田蕊妮與杜汶澤結婚18年 愈來愈欣賞老公想日日黐住 (21:35)

田蕊妮（阿田）再踏舞台，演出林日曦導演、編劇的16場舞台獨腳戲《大離婚日- 妻》，道出女性面對婚姻危機的心路歷程。與丈夫杜汶澤結婚18年，阿田也曾面對婚姻危機，尤其知道對方曾出軌後有想過離婚。她坦言18年來沒算過曾有多少次離婚念頭︰「曾在不同的狀態下想過，不是很多次。其實不是太特別，也不是什麼大事，相信很多女人偶爾都會想一下。」

阿田認為兩個人相處一定有開心、不開心的時刻，也會經歷高高低低，只要能互相陪伴已是最好的事。她坦言婚姻是個很大的課堂，這段已經18年的婚姻令她成長及學會了很多︰「一段婚姻怎樣也好，經歷過的只是細節，遇到的問題均大同小異，來來去去不外乎是那些事，沒有一段婚姻特別偉大或卑微。」

談到現時與杜汶澤的關係，阿田甜絲絲道：「現在很開心，想盡量和他一起。無論去到哪裏，跟他一起便開心，最好多啲黐住﹗我不知道自己何時變成這樣，一定是鬼上身，哈哈！」阿田覺得這種改變源自兩人對很多事情的看法有改變，也多了互相關心。她說︰「現在幾舒服﹗很多人認為夫婦不應一起工作，我們從前各有各忙，同住一屋卻很少見。現在和他一起工作，發現他不是很衝動，也很體諒我。大家多了溝通和了解，關係比從前好，我也比從前欣賞他。」

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（即時娛樂）