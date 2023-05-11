71歲吳大強報平安嗌無事 歸隊演唱會綵排：Uncle頂得住 (19:52)

《中年好聲音夢想成真演唱會》將於周六及周日舉行，吳偉豪的71歲父親吳大強，日前出席活動時突然暈倒，吳大強當天在醫院觀察4小時後，於當晚出院，他表示沒事，不過吳大強缺席5月8日缺席演唱會綵排，休息過後，原來吳大強已歸隊綵排，而且表現精神奕奕，跳唱都沒問題，他說：「無事，Uncle頂得住。」

吳大強接受無綫娛樂新聞台訪問時表示，已接受全身檢查，報告一切正常，經過幾天休息及太太照料，已經回復最佳狀態，他感謝這幾天收到很多慰問及關心，令他相當窩心，吳大強表示演唱會流程沒有改動，會如常演出。

（即時娛樂）