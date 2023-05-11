馮允謙入行11年 首辦大型「追風會」 變新郎哥逐枱敬酒 (21:08)

馮允謙（Jay Fung）早前圓夢踏上紅館舞台，稍作休息後，Jay Fung隨即舉行大型歌迷聚會，與200多位「追風」（粉絲暱稱）近距離接觸。

當日在紅磡一間酒店中菜廳筵開19席，Jay Fung除跟歌迷聚餐，大玩多個遊戲，包括用「Jay星文」估歌仔，將Jay Fung歌詞翻譯成他獨有廣東話拼音，除考驗歌迷對偶像作品熟悉程度，同時亦考驗他們對「Jay星文」的認知度，長達3小時的聚會，人人玩得盡興。

Jay Fung說：「我非常開心，可以同歌迷一齊食嘢一齊玩，係好好回憶，我要多謝會長，幫手安排聚會嘅rundown，令成個活動好順利完成。」

猶記得去年7月Jay Fung在九展舉行首個大型演唱會，在尾場當晚，全場歌迷高舉印有「下次紅館見」的手幅，事隔8個月，Jay Fung踏上紅館，他非常感激歌迷的支持：「每個歌迷都好惜我、畀我好多包容、好照顧我，我覺得自己係好幸福藝人，冇佢哋支持，我唔會有今日。當晚嘅聚會，我見到好多新面孔，亦都有我出道支持到𠵱家嘅歌迷，有部分平日只會喺我嘅facebook或者Ig留言，但呢晚都專登出嚟聚會，我真係好開心。」

難得聚首一堂，Jay Fung除了像新郎哥般，以橙汁代酒，走勻全場逐枱敬酒，還有跟現場200多位歌迷單獨合照，最後當然少不了全場一起大合唱：「我哋一齊Jam歌，雖然只係唱咗一小段《報復式浪漫》，但我啲歌迷唱得好好聽，下次聚會，可以一齊唱卡拉OK。」

（即時娛樂）