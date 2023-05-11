孫慧雪佗B頭3個月 完全冇胃口 勤做胸部按摩 堅持餵母乳 (22:00)

孫慧雪年初再度懷第2胎，隨着「卸貨」日子愈來愈近，孫慧雪今次提早做足準備，為胎兒亦為自己開始保養。

孫慧雪因患有子宮腺肌症，再懷第2胎亦很小心，她憶起當年首次做媽媽感覺：「記得第一胎時候好緊張，好興奮，完全不覺得攰或者辛苦，可能年紀大了，阿仔6歲半，事隔6年再有BB，自己亦年屆40歲，故懷孕最初3個月，完全無胃口，每天好似宿醉一樣，我同老公講，如果記得當年很辛苦，我可能未必再生第二個，懷第2胎最初的3個月，每日都輕微出血，之前要打安胎針才穩定下來。」

擔任豐胸代言人的孫慧雪，今次獲團隊幫助，除保養體形還重視其健康：「今次懷孕頭3個月開始，就覺得個胸好實、好痛，所以3個月後胎兒穩定，就做胸部按摩，今次個肚同上次一樣都好大，雙腿有水腫，按摩很有幫助。」但她堅持餵人奶，原來也是丈夫的支持，根據上次經驗，BB吃人奶的抵抗力較好。

至於工作方面，雪雪已開始放輕，丈夫也不想她太辛苦。談到今胎佗仔定佗女？孫慧雪大賣關子沒透露，卻給了很明顯的貼士：「呢一胎同第一胎一樣，個肚好巨型，但大家可以放心，我並沒有妊娠糖尿。懷第一胎時BB生長線超過100，呢一胎生長線亦到100，見到是面尖尖，大髀很長。」

另外，孫慧雪囝囝知道她懷孕後，亦有呷醋，還問BB出世後，媽媽會否減少陪他，她說：「水哥（兒子）真的很Sweet，搞喊我，不過當個肚一日一日長大時候，他便由最初話要將BB送給爸爸，現在晚晚來惜我個肚。」

（即時娛樂）