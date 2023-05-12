江若琳卸貨在即心情緊張 盼BB似爸爸善良聰明識保護自己 (11:51)

江若琳（Elanne）去年尾宣布有喜，孩子將於下月出世。卸貨在即，Elanne日前與丈夫蕭唯展（Oscar）一同拍攝懷孕寫真，身穿吊帶裙及黑色一件頭泳衣的她手腳依然纖瘦，未見水腫。

Elanne說︰「終於有我本人比較認真的孕照了﹗來到最後一條大直路，要好好記錄一下吧﹗人一世物一世，第一次挺著西瓜般重嘅大肚腩，行路力不從心，每日同肚裡的小東西心連心，重新搵到戀愛嘅感覺好美好。距離佢要出嚟同我見面嘅日子不遠了，我超！級！緊！張！我係一個生活上自理能力都有啲障礙嘅人類，到底我可唔可以照顧好佢呢，日子愈來愈近，我每日都活喺無限嘅幻想中，所有身邊朋友都會鼓勵我，唔使諗太多，生咗出嚟自自然然會識！因為呢個係母親嘅天性！好啦～輕鬆期待呢一日既來臨吧﹗」

她又對丈夫說︰「Dear my best friend，唔知你將會係神隊友定豬隊友，但無論點都好，我知你一定係一個好爸爸，因為你心地善良，你令我重新見到呢個世界嘅真善美。我成日都叫BB千萬唔好似我，成嚿飯咁喺呢個社會生存無著數，我希望佢似你，善良得嚟又夠聰明可以保護自己咁就夠啦﹗多謝你送我一個幸福嘅家庭，我哋要共同努力互相好好學習如何做一個永遠暖住孩子嘅心嘅好父母。#個啲好情深爸爸摸肚肚聽下個肚個啲完全搞唔掂 #笑到爆晒廠」

（即時娛樂）