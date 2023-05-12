溫拿5虎野外夾Band出新歌 分享夾足50年成功秘訣 (15:46)

溫拿樂隊成軍50年推出由譚詠麟（阿倫）與鍾鎮濤（阿B）共同作曲、阿倫填詞的新歌《由始至今》。阿倫將歷年來的心跡化成歌詞，更將溫拿經典歌曲名字寫入副歌之中。結尾部分加入色士風吹奏《友誼萬歲》的旋律，彭健新大讚︰「最尾段色士風攞命呀！」

五虎早前為歌曲到新界一個營地拍MV，野外夾Band過足癮！他們興奮地說︰「以前圍住個營火，拎結他唱吓就有，露營夾Band真係第一次！」據知，五虎在疫情期間創作了不少歌曲。阿倫有次到訪阿B家中時說要籌備新歌，阿B拿起結他，阿倫哼唱旋律，再將溫拿的點滴寫入歌詞，就創作出《由始至今》。阿B說︰「本身有諗過搵人寫歌詞，但係寫溫拿冇人夠我哋熟！」

談到新歌創作，彭健新笑言：「佢哋（阿倫、阿B）好好人呀，話『你放心，點都留番句你唱嘅』。真係得一句，哈哈！」彭健新說完即場唱兩句，阿倫見狀說：「依家又唱到喎。」彭健新答：「我歌星嚟㗎嘛！」在旁的陳友揚言：「我哋要上《中年好聲音》呀！哈哈！」阿B笑指編曲過程有不少波折，彭健新說沒結他拒絕獨唱，因此特別為他加了一段。

葉智強（阿強）偶爾才回港，陳友笑他︰「阿強以前有個花名叫『豬頭強』，依家就變成『白頭強』。」阿倫說：「佢個底係黑嘅，個面係漂嘅，幾有型呀！」阿強則說：「唔知係咪掛住香港，掛到頭都白埋。」

五虎玩得又有活力，陳友說：「我哋唔係好大啫，都係啱啱『登七』。人生70唔係好多，但我哋仲可以仲壯壯健健，感受真係好正能量。今日唔知聽日事，有得唱就唱，開心就開心囉，一路踩落去，踩多30年夠唔夠呀？哈哈！」阿B說這是溫拿精神。阿倫說：「有人話過我哋好似一幅畫，有高有矮，有肥有瘦，係一個緣分嚟，可以將呢份友誼細水長流帶出嚟，可以融洽相處咁多年要好好珍惜。」陳友寄語年輕一代：「啲年輕人成日問我點樣可以玩Band成功，秘訣就係要溝通，有啲嘢傾吓傾吓就掂㗎喇！」

（即時娛樂）