容祖兒公開保養秘訣 感激媽咪為自己儲備健康資產 (16:02)

容祖兒（Joey）近日為代言的健康產品拍廣告，分享獨門養生秘訣，又透露全靠容媽媽一雙巧手超前部署，為她儲備健康資產，迎接人生黃金期。

隨住疫情放緩，祖兒回歸空中飛人生活，早前更要兼顧籌備演唱會的工作。雖然忙上加忙，她仍然元氣滿滿︰「保養秘訣相當簡單，做運動之餘亦要配合飲食，我哋成日都話『You are what you eat』，所以一定要食啲對身體有益嘅產品；另外，我最鍾意飲薏米水，可以去水腫。」

祖兒跟不少香港人一樣有鼻敏感毛病，她直言全賴容媽媽貼身照顧，助她時刻保持最佳狀態。祖兒說︰「轉天氣或者空氣污濁時，我先會出現流鼻水同鼻敏感症狀，所以我嘅身體都算唔錯！全靠媽咪幫手，因為佢咁多年嚟都會燉冬蟲草同舞茸畀我食，令到我嘅身體好似儲錢咁，不知不覺間累積咗好多抵抗力。」

臨近母親節，她預告會以行動慰勞容媽媽：「媽咪同我好似，我哋唔係過時過節就要送大禮嘅人，不過每一年我都會送花畀佢，因為我覺得無女人唔鍾意收花，哈哈！我希望媽咪每一日都有強健體魄，因為我依家會喺唔同嘅地方開騷，好想佢可以親眼見證，所以一定要身體健康！比起買靚衫畀佢，我更注重佢嘅健康同抵抗力，亦都會喺呢方面花心思。」

談到7月的香港演唱會，祖兒非常興奮︰「好開心我嘅演出可以分成兩個不同系列，分別係紅館同埋2017年開發嘅『Secret Live』，後者同觀眾嘅距離更加近，我亦都會獻唱一啲Side track歌曲，但係反應一樣好好！所以咁多年嚟都有朋友問我會唔會舉行Part 2，我都考慮咗一段時間，覺得今年係一個幾好嘅時機，可以同我嘅歌迷進行秘密約會。」

（即時娛樂）