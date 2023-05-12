《法言人》今晚大結局 馬國明林夏薇婚照率先睇 (17:10)

無綫劇集《法言人》今晚（12日）大結局，昨晚劇情繼續圍繞TK（陳少邦飾）死亡案進行審訊，金師爺（馬國明飾）為免連累「友情歲月」選擇自辯；熙少（海俊傑飾）、清潔工及維修工人陸續加入作新證人，最新證據矛頭直指Adam（張達倫飾）及Grace（陳嘉慧飾。金師爺最終能否自辯成功仍是未知之數。據知，今晚劇情峰迴路轉，真兇千算萬算，最後竟然連「斷正的證據」就在自己身上亦不知。

劇組今日發布「結局婚照」搶先睇，3對主角金師爺與佑家（林夏薇飾）、大雄（張頴康飾）與Hazel（蔣祖曼飾）、Will（黃嘉樂飾）與Coco（趙璧渝飾）有情人終成眷屬，齊齊舉行「單車婚禮」向「友情歲月」致敬，似乎意味金師爺脫罪成功。

修成正果的金師爺、佑家相當甜蜜，攬到實影婚照，鼻尖碰鼻尖甜蜜滿瀉。林夏薇在劇中三度披婚紗，她笑言：「今次真係算著得最多婚紗嘅一次，雖然今次影婚紗相唔使係咁跑，不過都有難度，因為要坐喺單車度，就住啲姿勢嚟影相會抽筋。」談到與馬國明熒幕情侶姿態大受歡迎，林夏薇坦言有意外驚喜：「見到觀眾正能量留言好鼓舞，希望有機會再同佢合作。」

蔣祖曼與趙璧渝各有各性感，已為人妻的蔣祖曼未曾在現實中穿過婚紗，也沒有拍過婚照。今次為劇集第三度披嫁衣，她透露過程非常急趕：「我哋冇乜時間試造型，而且嗰日好多相都得我自己一個，因為阿康有嘢做，我哋影完合照放佢走先。我係『硬照殺手』，如果場結婚戲係郁住嚟做，我係Ok，但一影相我就會怕醜同尷尬。」

趙璧渝很感激劉家豪總監製、陳志江監製給予機會，讓她嘗試了很多個珍貴的第一次：「我10年來未試過演咁霸氣嘅角色，對我嚟講好大突破。呢套劇帶畀我好多第一次，第一次上海報、第一次喺劇集片頭同片尾曲有鏡頭、第一次擁有咁完整嘅角色，第一次正式影有另一半嘅婚紗相，無論戴頭紗同戒指都係第一次。雖然只係影硬照，都覺得成件事好靚。好多親友甚至街坊見到我都會叫我Coco，又讚我造型好靚，同埋話我跪地嗰場好正好型，我真係好開心。第一次感覺到一個成功嘅角色會係點，當然背後係有好多幕後付出嘅努力去成就件事，我覺得自己好好彩。」

（即時娛樂）