魏浚笙成就解鎖跟兒時偶像林宥嘉合照：這是一個勵志故事 (17:00)

台灣歌手林宥嘉（Yoga）早前在紅館開騷，除了點名MIRROR成員柳應廷即場合唱外，原來捧場的魏浚笙（Jeffrey）亦是Yoga的忠實粉絲。Jeffrey昨天（11日）在Instagram貼相，他終於成就解鎖跟Yoga合照，他寫道：「圓夢了，這是一個勵志故事，誰曾想可以跟一直以來喜歡的偶像站在一起合影。」

Jeffrey表示熟悉他的朋友和粉絲，都知道他一直喜歡Yoga：「從10歲就喜歡的偶像，也是因為宥嘉才喜歡上唱歌的，謝謝你的歌把你的力量帶給我。」

Jeffrey未出道前，曾賦閒在家唱偶像的歌，到學習唱歌，他還蓋着棉被想要練習其他可能性，把握每個可以加強自己的機會和空間。他寫道：「在網上隨便搜搜，原來我的初心一直都沒改變啊，希望我的歌也能為大家帶來一點影響和力量，把我曾經得到的力量再分享出去。正如宥嘉 @yogalin_official（林宥嘉）說的，Let's be humble，be gentle，thank you for making this happen」。

而Jeffrey的發文也成功得到Yoga本尊回覆：「Thank you! 謝謝你的用心，很感動你對我的說話、也很感動你對大家的說話！Yes! Let’s be humble, be gentle, be brave!還有很重要的，謝謝你在hashtag為我打歌，我感受到你滿滿的愛，This is awesome！」

（即時娛樂）