魏浚笙成就解鎖跟兒時偶像林宥嘉合照：這是一個勵志故事 (17:00)

台灣歌手林宥嘉(Yoga)早前在紅館開騷,除了點名MIRROR成員柳應廷即場合唱外,原來捧場的魏浚笙(Jeffrey)亦是Yoga的忠實粉絲。Jeffrey昨天(11日)在Instagram貼相,他終於成就解鎖跟Yoga合照,他寫道:「圓夢了,這是一個勵志故事,誰曾想可以跟一直以來喜歡的偶像站在一起合影。」

Jeffrey表示熟悉他的朋友和粉絲,都知道他一直喜歡Yoga:「從10歲就喜歡的偶像,也是因為宥嘉才喜歡上唱歌的,謝謝你的歌把你的力量帶給我。」

Jeffrey未出道前,曾賦閒在家唱偶像的歌,到學習唱歌,他還蓋着棉被想要練習其他可能性,把握每個可以加強自己的機會和空間。他寫道:「在網上隨便搜搜,原來我的初心一直都沒改變啊,希望我的歌也能為大家帶來一點影響和力量,把我曾經得到的力量再分享出去。正如宥嘉 @yogalin_official(林宥嘉)說的,Let's be humble,be gentle,thank you for making this happen」。

而Jeffrey的發文也成功得到Yoga本尊回覆:「Thank you! 謝謝你的用心,很感動你對我的說話、也很感動你對大家的說話!Yes! Let’s be humble, be gentle, be brave!還有很重要的,謝謝你在hashtag為我打歌,我感受到你滿滿的愛,This is awesome!」

(即時娛樂)