首辦「3寶旅行團」 逾千「寶粉」爭報名 貴花田曾志豪王耀祖台北重聚 感觸落淚 (17:38)

最令阿田感動的，則是每天跟「寶粉」面對面交談，聽他們真情演繹當日怎樣爭分奪秒、登記報名的過程和感受，同時讚歎「寶粉」質素超高。（大會提供）

由貴花田（阿田）、曾志豪（豪仔）和王耀祖（阿祖）開設的YouTube頻道「田豪祖3寶channel」開台將近兩年，適逢台灣通關開放自由行，3寶舉行實體粉絲聚會，舉辦「3寶旅行團」。

第一擊由貴花田與王耀祖率領80名「寶粉」（粉絲暱稱），到台灣探望曾志豪，一同暢遊台北宜蘭。由於「寶粉」反應超熱烈，報名人數多達1000人，80個名額在1分鐘內爆滿故日前出發時仍吸引不少報不到名的「寶粉」，專程送機及接機，只為見3寶一面。自兩年前豪仔移居台灣，3寶終在台北重逢，3人興奮相擁，高呼「我哋終於見面喇！」場面溫馨感人，極度催淚。

3寶感謝「寶粉」賜予信心，為了令旅程盡善盡美，更找來旅行社協助策劃行程，阿祖表示：「冇寶粉就冇今次旅行團，『寶粉』就好似白膠漿，將3寶黐返埋，今次能夠同『寶粉』嚟探豪仔，意義重大。」

豪仔笑言這個80人的旅行團，幾乎把所到之處塞爆，除了塞爆淡水老街、羅東夜市外，「寶粉」購買力亦十分驚人，把台灣特產店貨架掃光，全部團友滿載而歸。最令阿田感動的，則是每天跟「寶粉」面對面交談，聽他們真情演繹當日怎樣爭分奪秒、登記報名過程和感受，同時讚嘆「寶粉」質素超高，連資深導遊都連番激讚 。

近年移居台灣的豪仔，特意為是次「3寶旅行團」安排另類的旅遊體驗，包括入鄉隨俗到外地人不常到訪的宜蘭深溝村，參加務農拔蔥體驗，以及到鵝山茶園參加採茶、製茶、揉茶體驗，並與「寶粉」即場DIY製作茶熏蛋。

阿田指出在深溝村當日早上其實下大雨，大家在田裏也舉步維艱，步步為營。阿祖笑指自己本身有潔癖，團友們亦猶疑應否落田，3寶唯有硬著頭皮帶頭落田，怎料回頭一看，80位「寶粉」經已緊隨其後，衝破心理關口落田，既要幫忙除害蟲又護苗，過程不容易卻沒想像中困難，成為大家寶貴深刻回憶。

談到深刻畫面，不得不提當中有位團友是位輪椅人士，這更是他自大手術後，第一次出外旅行。為了參加是次旅行團，他特意養肥自己，每日努力鍛練肌肉，務求令自己能夠應付得到是次旅程。他的太太沿途悉心照料，看到夫婦二人互相扶持的畫面，阿祖慨嘆人生雖然很難，有時會過得不如意，意外會發生，困難會出現，但這位寶粉卻令大家學習堅毅不屈精神，大家也以他為傲。

阿祖又形容寶粉：「好似入咗邪教咁，極度迷戀和麻目崇拜我哋，每次見面都要大大力擁抱、拍兩拍膊頭」，彷彿一切盡在不言中，令他充滿力量。他和阿田很想遠在台灣的豪仔，也能親身感受一下「寶粉的愛」，故特意於行程的最後，跟「寶粉」在機場道別的時刻，安排了「愛的抱抱人龍」，讓80名團友排長龍逐一和豪仔攬攬道別。豪仔坦言「寶粉」一個比一個講得激動，一個比一個講得情深，更送他手寫的答謝信，本來心情平靜的他，說再見時已忍不住當場灑淚：「多謝晒大家，江湖再...見。」

豪仔感觸表示：「寶粉嚟探我，就好似代表探緊一啲移咗民嘅朋友，好多寶粉都感動落淚，除咗因為好掛住我哋3寶，好開心見到3寶合體，仲諗起好多香港人同我一樣，因為唔同原因要離開香港去第二個地方生活，所以好傷感，但望見遠方嘅朋友過得好好，都令佢哋好安慰。」

四日三夜的台北宜蘭「3寶旅行團」經已圓滿結束，阿田和阿祖仍會留台數天，跟豪仔繼續拍攝旅遊節目，當中包括3寶試影婚紗相、搵師傅打通任督二脈、玩電話亭式卡啦OK等另類體驗。

（即時娛樂）