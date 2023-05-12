獲百位Fans辦聚會賀25歲生日 冼靖峰偕弟炮製大餐冧母 (17:56)

下周一（15日）是冼靖峰（Archie）的25歲生日，Fans Club提前為他舉辦生日聚會，壽星仔與Fans切蛋糕及唱生日歌，熱愛唱歌的Archie當然亦為Fans送上幾首自己喜愛的歌曲。

此外，粉絲為Archie送上生日禮物，Fans Club準備的3份禮物當中，最特別是櫻花樹簽到名牌，因為是紀錄Archie由踏上《聲夢傳奇》舞台，唱《櫻花樹下》開始到現在，「弓箭手」（粉絲暱稱）一直不離不棄地支持他，Archie感到驚喜，並感激粉絲對他的支持。

Archie與全場粉絲玩遊戲，以「二選一」和「猜猜畫畫」測試他與弓箭手之間有幾互相了解，大家玩得投入，氣氛熱鬧。之後Archie抽出幾位粉絲，上台跟他合唱他的最新單曲《Bug Fix》，粉絲落力演唱，獲得全場歡呼聲，現場氣氛高漲。

最後少不了抽獎環節，今次抽獎形式比較特別，Archie用大會預備的手機，打給被抽中的Fans通知上台領獎，接到Archie電話的Fans感興奮。

孝順的Archie 在玩「二選一」遊戲時，被問到會選擇出街食飯或是食家常便飯時，就說到自己經常因工作關係，不能回家與家人吃飯，每次媽媽知道他回家吃飯，便悉心準備豐富餸菜，他相當珍惜與家人吃飯時候，Archie突然有點哽咽，在場的冼媽媽聽到後，亦感動落淚。

母親節將到，Archie表示會與弟弟下廚，為媽媽親手炮製母親節大餐，答謝媽媽對兩兄弟無微不至的照顧。Archie亦透露加入戲劇組拍新劇《神耆小子》，但即使工作再忙，亦會繼續出席不同活動，跟粉絲見面。

（即時娛樂）