張敬軒獲邀出席聯校講座 首次做講師 暢談粵語流行曲70年 (19:00)

張敬軒日前獲聖保羅書院中文科邀請，聯同香港大學香港研究課程教授及總監朱耀偉教授，為中西區12間中學的聯校講座「似水流年——漫談香港流行曲七十年」擔任講師，透過對談及互動，讓年輕一代了解廣東歌歷史、演變、廣東歌市場所面對的問題及發展等。

首次擔任講師，軒仔坦言做足功課，他說：「雖然自己身處呢個行業20年，對呢個行業都有一定程度了解，但係講座形式分享同落手落腳做係兩回事，今次為咗呢個講座，自己都再深入研讀咗一啲資料，過程當中又再令自己有深一層認識，今次除咗同大家分享，自己都有好多得着。」

講座當日，軒仔甫上台便表示開心跟大家見面，特別見到中西區12間中學同學在場，特別有親切感，他笑言自己作為中西區居民代表，回家途中經常經過書院門外，覺得學校很漂亮，講座當天踏入校門的感覺很神奇，他說：「我成日喺度諗，會唔會有機會可以真正作為喺呢個行業超過20年嘅人，喺我呢個階段，令年輕人多啲機會去認識我哋香港嘅流行音樂呢？好多謝各位嘅邀請，多謝邀請我嘅老師，我都好開心喺度同大家分享、多謝professor畀我呢個機會。」

軒仔表示相信每一個十年當中，社會形態、人們的生活，都會通過歌詞記錄當下。作為2000年代的歌手，他2002年到港發展時，那個時代算是「台灣幫」年代：「周杰倫、王力宏、張惠妹等，粵語歌相對比起90年代係式微，包括我自己『登陸』香港嘅第一隻碟，都係國語唱片。」

他又大讚Rapper、Hip Hop artist，他說：「特別過去呢10年入面，我見到喺新一代歌手入面，不斷將廣東話以各種形態，包括揉合好美式嘅R&B、Hip Hop嘅style，係一啲好好嘅嘗試。」

講座尾聲，軒仔唱出《櫻花樹下》，台下學生起哄，猶如進入演唱會Mode，唱完後，全場不停大叫Encore，一眾學生又大呼想聽《遇見神》，軒仔為不讓學生失望，在沒有預備的情况下，即席唱出《遇見神》，講座於一片歡呼聲下圓滿結束。

（即時娛樂）